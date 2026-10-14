Thí sinh Hoa hậu Việt Nam vượt thử thách chèo kayak, trồng cây ở rừng ngập mặn Đồ Sơn

Sáng 14/10, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, chèo kayak khảo sát rừng ngập mặn ven biển Đồ Sơn. Đây là hoạt động trong khuôn khổ đánh giá danh hiệu Đại sứ Du lịch và Môi trường.

Các thí sinh di chuyển bằng cano ra khu vực rừng ngập mặn ven biển Đồ Sơn, sau đó chèo kayak khảo sát, tìm hiểu cảnh quan và hệ sinh thái nơi đây.

Trước khi bắt đầu, các cô gái được hướng dẫn kỹ thuật sử dụng mái chèo, điều khiển thuyền. Hành trình đưa thí sinh đi giữa những tán cây, quan sát cảnh quan và đời sống của các loài sinh vật trong rừng ngập mặn.

Với Gouband Lisa (SBD 124), cầm mái chèo gợi lại ký ức tuổi thơ ở Huế. Cô thường được mẹ đưa về nhà bà ngoại gần sông Hương chơi và làm quen với thuyền từ nhỏ.

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Trải nghiệm tại Đồ Sơn mang đến cho Lisa cảm giác khác với những lần chèo thuyền trước đây. Cô thích cảnh quan xanh, không khí dễ chịu và những tán cây hai bên che nắng trên đường đi.

Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (SBD 450) thích thú khi quan sát cây bần, ốc, hàu trong chuyến đi. Lời giới thiệu của hướng dẫn viên giúp cô hiểu thêm về các loài sinh vật và môi trường sống của chúng.

Trịnh Ngọc Huyền (SBD 864) cho biết đây là lần đầu cô tận mắt thấy rừng ngập mặn và hệ sinh thái nơi đây. Ban đầu, việc chèo kayak khiến cô gặp khó khăn. Nhờ hướng dẫn viên, thí sinh nhanh chóng làm quen với mái chèo và cách điều khiển thuyền. Ngọc Huyền hiểu rằng cách trồng cần phù hợp với từng loại cây. Trải nghiệm giúp cô nhận thức rõ hơn vai trò của rừng ven biển, đồng thời muốn lan tỏa lối sống xanh tới người trẻ.

Sau hoạt động khảo sát, các thí sinh tham gia trồng cây, tìm hiểu cách bổ sung mảng xanh cho khu vực ven biển. Từ việc quan sát rừng đến trực tiếp trồng cây, các cô gái có thêm kiến thức về môi trường mà mình vừa đi qua.

“Giới trẻ nên quan tâm đến mảng xanh ven biển, thay vì chỉ chú ý tới việc phủ xanh đồi trọc”, thí sinh Nguyễn Thị Kim Châu (SBD 168) chia sẻ.

Với thí sinh Nguyễn Hồng Hạ Nghi, việc bảo vệ rừng ven biển cần được chú ý cùng các hoạt động trồng, giữ rừng ở những khu vực khác. Cô mong trải nghiệm tại cuộc thi sẽ khuyến khích những việc làm thiết thực để bảo vệ môi trường.

Thí sinh Đinh Hoàng Gia Linh (SBD 116) cho rằng hoạt động mang ý nghĩa lâu dài, góp phần bảo vệ cảnh quan, môi trường biển và tạo thêm lớp chắn xanh trước tác động của thiên tai.

Chuyến đi gắn trải nghiệm du lịch với việc tìm hiểu và bảo vệ cảnh quan. Các thí sinh không chỉ ngắm rừng từ thuyền, mà còn quan sát những khoảng cây cần bổ sung, tìm hiểu hệ sinh thái và góp sức trồng cây tại chỗ.

Rừng ngập mặn là nơi cư trú của nhiều loài sinh vật, góp phần hạn chế xói lở và giảm tác động của bão, ngập lụt đối với vùng ven biển. Bảo vệ rừng hiện có và phục hồi những khu vực suy thoái có ý nghĩa đối với cả môi trường lẫn cuộc sống của cộng đồng ven biển.