Live-Concert 'Bay về phía mặt trời' của ca sĩ Tùng Dương: Khi những thế hệ nghệ sĩ cùng kể câu chuyện âm nhạc Việt

Một sân khấu rộng tới 90m, gần 100 vũ công đương đại và khoảng 30 tiết mục âm nhạc trải dài qua nhiều phong cách biểu diễn. Đó là những con số đáng chú ý của Live-Concert "Bay về phía mặt trời" - dự án biểu diễn có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp 25 năm của ca sĩ Tùng Dương. Tuy nhiên, phía sau sự hoành tráng ấy không đơn thuần là tham vọng chinh phục một sân khấu lớn, mà còn là mong muốn kết nối những thế hệ nghệ sĩ, những cá tính âm nhạc khác biệt trong cùng một câu chuyện về văn hóa, bản sắc và khát vọng Việt Nam.

Ở cột mốc 25 năm, thay vì chỉ nhìn lại những thành tựu đã qua, ca sĩ Tùng Dương tiếp tục bước ra khỏi vùng an toàn bằng một dự án biểu diễn có quy mô sân vận động. Đây cũng là lần đầu tiên anh tổ chức một live-concert riêng ngoài trời, sau nhiều năm gắn bó với không gian nhà hát.

Ca sĩ Tùng Dương tiếp tục bước ra khỏi vùng an toàn bằng một dự án biểu diễn có quy mô sân vận động

Chia sẻ về quyết định này, Tùng Dương cho biết điều anh mong đợi nhất không chỉ là được biểu diễn trước hàng vạn khán giả, mà còn là cơ hội chia sẻ những chiêm nghiệm của bản thân sau một hành trình dài gắn bó với âm nhạc. Với nam ca sĩ, mỗi chương trình không đơn thuần là nơi trình diễn những ca khúc, mà còn phải mang đến những thông điệp tích cực, khơi gợi tình yêu cuộc sống và sự kết nối giữa con người với con người.

Đáng chú ý, một trong những điểm nhấn của "Bay về phía mặt trời" là sự xuất hiện của các nghệ sĩ khách mời thuộc thế hệ trẻ như Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh và GREY D. Mỗi người mang đến một màu sắc riêng, từ âm nhạc giàu tính tự sự, những sáng tạo mang hơi thở đương đại đến các sản phẩm khai thác chất liệu văn hóa truyền thống.

Một trong những điểm nhấn của "Bay về phía mặt trời" là sự xuất hiện của các nghệ sĩ khách mời thuộc thế hệ trẻ như Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh và GREY D

Đặc biệt, sự góp mặt của Hòa Minzy trong chương nhạc "Cội nguồn - Di sản" được kỳ vọng tạo nên cuộc gặp gỡ thú vị giữa hai nghệ sĩ cùng quê hương Bắc Ninh, cùng dành sự quan tâm cho những giá trị văn hóa dân tộc nhưng lựa chọn những cách thể hiện khác nhau.

Nếu Tùng Dương tìm kiếm chiều sâu cảm xúc và mở rộng giới hạn biểu đạt của âm nhạc, thì Hòa Minzy lại ghi dấu ấn bằng những sản phẩm đưa văn hóa vùng miền đến gần hơn với khán giả trẻ. Thành công của ca khúc "Bắc Bling" là một minh chứng cho thấy những chất liệu truyền thống, khi được thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc gần gũi và sáng tạo, hoàn toàn có thể tạo nên sức hút mạnh mẽ trong đời sống đương đại.

Nếu Tùng Dương tìm kiếm chiều sâu cảm xúc và mở rộng giới hạn biểu đạt của âm nhạc, thì Hòa Minzy lại ghi dấu ấn bằng những sản phẩm đưa văn hóa vùng miền đến gần hơn với khán giả trẻ

Trong khi đó, Phùng Khánh Linh và GREY D đại diện cho những xu hướng sáng tạo khác của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Sự hiện diện của họ bên cạnh ca sĩ Tùng Dương không chỉ mở rộng màu sắc âm nhạc của chương trình mà còn đặt ra một câu chuyện đáng quan tâm: Khi những thế hệ nghệ sĩ có tư duy, trải nghiệm và phong cách khác nhau cùng đứng trên một sân khấu, sự khác biệt có thể trở thành nguồn cảm hứng để tạo nên những giá trị mới.

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ: "Chúng tôi luôn có những cuộc đối thoại. Mỗi người có một nguồn năng lượng khác nhau, nhưng đều trân trọng, hiểu giá trị của nhau và hiểu tính thời đại trong âm nhạc của mỗi người".

Theo nam ca sĩ, sự kết nối giữa các thế hệ không có nghĩa là nghệ sĩ phải thay đổi hoàn toàn bản sắc để chạy theo xu hướng. Điều quan trọng là mỗi người biết lắng nghe, trân trọng những giá trị của nhau và tìm thấy tiếng nói chung trong sáng tạo. Bản thân anh không thể trở thành một nghệ sĩ Gen Z, nhưng hoàn toàn có thể tiếp nhận tinh thần trẻ trung, năng lượng mới để cùng các nghệ sĩ trẻ tạo nên những cuộc đối thoại thú vị trên sân khấu.

Sự kết nối giữa các thế hệ không có nghĩa là nghệ sĩ phải thay đổi hoàn toàn bản sắc để chạy theo xu hướng

Đồng hành cùng Tùng Dương trong vai trò giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng cho rằng việc kết hợp với những gương mặt trẻ đang thành công trên thị trường âm nhạc là cách để tạo nên sự giao thoa giữa các thế hệ. Ở đó, mỗi nghệ sĩ không chỉ mang đến thế mạnh riêng mà còn có cơ hội khám phá những khả năng biểu đạt mới thông qua sự tương tác với những cá tính khác biệt.

Bên cạnh âm nhạc, gần 100 vũ công đương đại sẽ tham gia chương trình, đưa ngôn ngữ hình thể trở thành một phần của câu chuyện nghệ thuật

Không chỉ hướng đến những thử nghiệm mới, Live-Concert "Bay về phía mặt trời" còn tiếp nối mạch cảm hứng về quê hương, đất nước đã hiện diện trong hành trình nghệ thuật của Tùng Dương suốt nhiều năm qua. Với nam ca sĩ, những ca khúc ngợi ca Tổ quốc không đơn thuần mang ý nghĩa biểu diễn mà còn là cách người nghệ sĩ bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong công chúng hôm nay.

Sau 25 năm hoạt động, Tùng Dương vẫn lựa chọn bước tiếp bằng tinh thần của một người không ngừng khám phá. Với anh, hình ảnh mặt trời không chỉ tượng trưng cho khát vọng chinh phục những đỉnh cao nghệ thuật mà còn gắn với những giá trị bình dị, nhân văn.

"Mặt trời của Tùng Dương chính là đất nước, gia đình, khán giả và những cống hiến của mình để truyền cảm hứng cho cộng đồng, cho mọi người", nam ca sĩ chia sẻ.

Từ một hành trình nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân, Live-Concert "Bay về phía mặt trời" đang mở ra câu chuyện rộng lớn hơn về sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ Việt Nam. Ở đó, âm nhạc không chỉ là nơi những cá tính gặp gỡ, mà còn là không gian để những giá trị văn hóa được gìn giữ, làm mới và lan tỏa.