Những khoảnh khắc xúc động ngày tiễn đưa 731 liệt sĩ về an nghỉ bên đồng đội

5h ngày 14/10, khi trời còn chưa hửng sáng, nhiều người dân, trong đó có các bạn trẻ, đã tập trung trước công viên Lê Thị Riêng để tham dự lễ viếng, truy điệu, đón và tiễn đưa 731 anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

“Tôi rất xúc động trước sự hy sinh của các đồng đội và sự tận tụy của các lực lượng trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tôi thường xuyên đến Công viên Lê Thị Riêng theo dõi việc tìm kiếm, mong các anh sớm được xác định danh tính, trở về với gia đình. Tôi cũng kể cho con cháu về sự hy sinh của cha anh, đồng thời vận động đồng đội, bạn bè cùng tìm kiếm thân nhân liệt sĩ”, bà Lê Thị Tý (cựu chiến binh phường Hòa Hưng), chia sẻ.

Có mặt tại lễ truy điệu, bà Nguyễn Thị Lệ (79 tuổi, ở Tây Ninh), người yêu và mới đây được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã không giấu được xúc động khi người thương sau nhiều năm nằm lại cuối cùng cũng được tìm thấy. “Sau bao nhiêu năm, cuối cùng tôi cũng tìm được anh Quên. Tôi mừng vì các anh được tìm thấy, được Nhà nước tổ chức an táng chu đáo. Tôi biết ơn những người đã ngày đêm tìm kiếm, đưa hài cốt các anh trở về. Mong các anh được yên nghỉ”, bà Lệ nghẹn ngào chia sẻ.

8h54, đoàn xe chở hài cốt các liệt sĩ rời công viên. Dòng người tiễn đưa vây kín hai bên đường

Hài cốt các liệt sĩ được đưa đi an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM bên cạnh các đồng đội. Quãng đường di chuyển dài khoảng 26km.

Trên suốt hành trình, hai bên đường, người dân xếp hàng lặng lẽ đón và tiễn đưa các liệt sĩ, trên tay mỗi người là những nhành hoa trắng﻿ thể hiện lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Đoàn xe chầm chậm lăn bánh trên đường Điện Biên Phủ, qua những hàng người đứng trang nghiêm tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Ban giám hiệu và học sinh lớp 12 Trường THPT Năng khiếu Thể dục Thể thao TPHCM đồng loạt đặt tay phải lên ngực trái, tay còn lại cầm hoa cúc trắng.

Đoàn viên thanh niên cầm hoa cúc trắng và hoa thạch thảo đứng chờ đoàn xe tại vòng xoay Điện Biên Phủ.

Ôm bó hoa cúc trắng trên tay, chị Nguyễn Hằng xúc động cho biết gia đình có người cậu tham gia kháng chiến, chưa xác định được danh tính hài cốt. “Cả nhà tôi rất nhớ cậu. Tôi hy vọng có thể tìm được cậu, dù biết điều đó rất khó khăn. Biết đâu, trong số những hài cốt tìm được là người thân của mình”, chị Hằng bật khóc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM

Người dân bật khóc bên hài cốt liệt sĩ. Nhiều người nhẹ nhàng đặt nhành hoa trắng lên quách để tiễn đưa những người anh hùng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nữ đoàn viên chắp tay thành kính trước hài cốt của anh hùng liệt sĩ, sáng 14/10.

Gần 12h trưa, đoàn xe đưa các hài cốt liệt sĩ đợt thứ 2 về đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành an táng các hài cốt liệt sĩ.

Việc an táng các liệt sĩ được thực hiện 4 đợt, diễn ra trong ngày 14/10.