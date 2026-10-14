Tôn vinh kỷ lục Việt Nam đối với biểu tượng 16 bông lúa tại Bến phà II Long Đại, Quảng Trị

Tại buổi lễ, đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao Bằng tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục Việt Nam đối với biểu tượng bó lúa với 16 bông lúa tại Di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại. Biểu tượng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tượng trưng cho 16 chiến sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Bến phà II Long Đại vào tháng 9/1972.

Mỗi bông lúa là hình ảnh tưởng nhớ một người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Việc tôn vinh góp phần khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và ý nghĩa giáo dục truyền thống của di tích, đồng thời lan tỏa thông điệp tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đến các thế hệ hôm nay và mai sau.

Trao trao Bằng tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục Việt Nam đối với biểu tượng bó lúa với 16 bông lúa tại Di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại

Hình ảnh biểu tượng bó lúa với 16 bông lúa tại Di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Vương Quốc Tuấn dâng hương tưởng niệm các Anh hung liệt sĩ tại Di tích lịch sử quốc gia “Bến phà II Long Đại - Nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong (tháng 9/1972)”

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương dâng hương tưởng niệm các Anh hung liệt sĩ tại Di tích lịch sử quốc gia “Bến phà II Long Đại - Nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong (tháng 9/1972)”

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Di tích lịch sử quốc gia “Bến phà II Long Đại - Nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong (tháng 9/1972)”