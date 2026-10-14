Tôn vinh kỷ lục Việt Nam đối với biểu tượng 16 bông lúa tại Bến phà II Long Đại, Quảng Trị
Tối 14/10/2026, tại xã Trường Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tổ chức Kỷ lục Việt Nam thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận Bằng tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục Việt Nam đối với Di tích lịch sử quốc gia “Bến phà II Long Đại - Nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong (tháng 9/1972)”.
Tại buổi lễ, đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao Bằng tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục Việt Nam đối với biểu tượng bó lúa với 16 bông lúa tại Di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại. Biểu tượng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tượng trưng cho 16 chiến sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Bến phà II Long Đại vào tháng 9/1972.
Mỗi bông lúa là hình ảnh tưởng nhớ một người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Việc tôn vinh góp phần khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và ý nghĩa giáo dục truyền thống của di tích, đồng thời lan tỏa thông điệp tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đến các thế hệ hôm nay và mai sau.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://dulich.thethaovanhoa.vn/ton-vinh-ky-luc-viet-nam-doi-voi-bieu-tuong-16-bong-lua-tai-ben-pha-ii-long-dai-quang-tri-2026101421435911.htm