Các cô gái Hoa hậu Việt Nam gõ cửa từng nhà dân ở bãi biển Đồ Sơn

Bước vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Top 25 thí sinh càng thêm nhiều hoạt động thực chất, hướng tới cộng đồng. Một trong số đó là tuyên truyền bảo vệ môi trường tại bãi biển Đồ Sơn. Chia thành các nhóm nhỏ, các cô gái cùng thảo luận, lên ý tưởng và lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp.

Nhóm thực hiện video lựa chọn hình thức truyền thông phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng trên các nền tảng số. Các thí sinh cùng xây dựng ý tưởng, lựa chọn nội dung và cách thể hiện nhằm truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường biển một cách ngắn gọn, dễ tiếp cận. Thí sinh Lê Thục Uyên Nhi (SBD 602) cho biết video của nhóm chỉ dài khoảng 60 giây, dễ hiểu và đi đúng trọng tâm để tạo hứng thú cho người xem. Cô mong muốn sau khi hoàn thành, video tuyên truyền có thể phần nào nâng cao nhận thức của người xem trong việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường biển.

Nhóm thiết kế poster lựa chọn cách truyền tải thông điệp bằng hình ảnh trực quan, kết hợp khẩu hiệu ngắn gọn nhằm thu hút sự chú ý của người xem. Thông qua những tấm poster, các thí sinh hướng đến việc nâng cao nhận thức về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường biển, đồng thời khuyến khích người dân và du khách thay đổi thói quen sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Đối với thí sinh Nguyễn Thái Anh Thư (SBD 582), đây là hoạt động thú vị và mới mẻ vì cô đến từ miền Tây sông nước, không gần biển. Anh Thư chia sẻ có chút lo lắng khi lên kế hoạch thuyết phục các chủ nhà hàng ven biển tham gia chiến dịch bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, khi đi vào thực hiện, cô bất ngờ bởi sự nhiệt tình và cởi mở của người Hải Phòng. "Các chủ nhà hàng đều mong muốn bờ biển được sạch sẽ hơn, vừa để bảo vệ môi trường vừa thu hút thêm khách du lịch", Anh Thư nói.

Nhóm vẽ tranh gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường qua những nét vẽ và hình ảnh gần gũi. Từ ý tưởng đến cách thể hiện, các thí sinh cùng trao đổi để tìm ra phương án truyền tải dễ hiểu, sinh động, giúp người xem hình dung rõ hơn về tầm quan trọng của việc giữ gìn cảnh quan biển và hạn chế rác thải nhựa. Hoạt động cũng tạo cơ hội để các cô gái phát huy khả năng sáng tạo, biến những thông điệp môi trường thành sản phẩm trực quan.

Thí sinh Lê Phương Nghi (SBD 031) cho biết từng tham gia một số hoạt động bảo vệ môi trường trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Đối với cô, việc tuyên truyền bảo vệ môi trường biển, giảm thiểu rác thải nhựa là cần thiết và cấp bách. Cô tin nếu mỗi người có ý thức không vứt rác bừa bãi, bãi biển sẽ tự động sạch đẹp và sinh vật biển không còn bị đe dọa nữa.

Không chỉ dừng lại ở việc truyền tải thông điệp qua poster, tranh vẽ hay video, hoạt động còn đặt các thí sinh trước tình huống giao tiếp thực tế, đòi hỏi sự tự tin, khả năng thuyết phục và tinh thần chủ động. Qua đó, các cô gái có cơ hội đưa thông điệp bảo vệ môi trường từ ý tưởng thành hành động cụ thể, góp phần lan tỏa lối sống xanh và nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giảm thiểu rác thải nhựa tại các điểm du lịch biển.