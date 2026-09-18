TKV bị phạt do chậm công bố loạt thông tin trái phiếu

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam vi phạm chứng khoán (ảnh minh họa: Vinacomin).

Theo Quyết định số 531/QĐ-XPHC ngày 15/9/2026, Thanh tra Nhà nước xác định TKV vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng theo quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Cụ thể, TKV chậm gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ 10 ngày làm việc trở lên nhiều tài liệu phải công bố. Trong số này có báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu, báo cáo tài chính năm và bán niên.

Các tài liệu bị chậm công bố trải dài từ năm 2020 đến năm 2025. Danh mục còn bao gồm báo cáo về tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu và báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán.

Đáng chú ý, TKV chậm công bố báo cáo tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2025.

Theo quyết định xử phạt, tài liệu này phải được công bố vào ngày 31/3/2026 nhưng đến ngày 21/5/2026 mới được công bố.

Việc công bố thông tin đúng thời hạn là nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành, qua đó giúp các chủ thể liên quan có cơ sở theo dõi tình hình tài chính, sử dụng vốn và thực hiện nghĩa vụ đối với người sở hữu trái phiếu.

Quyết định xử phạt của Thanh tra Chứng khoán Nhà nước là căn cứ xác định hành vi vi phạm hành chính của TKV trong lĩnh vực công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.