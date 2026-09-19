Thanh tra chứng khoán xử phạt loạt doanh nghiệp, có đơn vị chào bán 1.500 tỷ trái phiếu chưa đủ điều kiện

Ngày 17/9, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cho biết đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 6 doanh nghiệp. Các vi phạm được xác định gồm chào bán trái phiếu khi chưa đáp ứng điều kiện, không hoặc chậm công bố thông tin và không đăng ký chào mua công khai.

Chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu khi chưa đủ điều kiện

Đầu tiên là Công ty TNHH Xây dựng dân dụng Phú Quốc bị phạt 350 triệu đồng do chào bán trái phiếu khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Vụ việc liên quan đến lô trái phiếu PKC12601. Ngày 30/3/2026, chuyên trang thông tin của HNX tiếp nhận nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán. Lô trái phiếu có ngày dự kiến phát hành 31/3/2026, giá trị dự kiến 1.500 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, doanh nghiệp có nợ phải trả 28.458,8 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu 4.235,8 tỷ đồng.

Nếu tính cả 1.500 tỷ đồng trái phiếu dự kiến phát hành, tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Công ty là 7,07 lần.

Trong khi đó, điều kiện chào bán trái phiếu được nêu trong quyết định xử phạt quy định nợ phải trả, bao gồm giá trị trái phiếu dự kiến phát hành, không được vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu của tổ chức phát hành theo báo cáo tài chính năm liền kề trước năm phát hành được kiểm toán. Do đó, Công ty TNHH Xây dựng dân dụng Phú Quốc bị xác định chào bán trái phiếu khi chưa đáp ứng điều kiện.

Schengen Invest phải bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu

Tiếp đó là CTCP Schengen Invest bị phạt 250 triệu đồng theo do không đăng ký chào mua công khai.

Theo quyết định, ngày 26/12/2023, Schengen Invest, cổ đông lớn của Công ty cổ phần In số 4 (mã chứng khoán IN4), đã mua 225.680 cổ phiếu IN4.

Sau giao dịch, số cổ phiếu sở hữu tăng từ 329.770 lên 555.450 đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 27,48% lên 46,29% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần In số 4. Nhưng Schengen Invest không đăng ký chào mua công khai với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ngoài phạt tiền, doanh nghiệp bị buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm. Đồng thời phải bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực.

4 doanh nghiệp bị phạt liên quan đến công bố thông tin

Đó là CTCP Dịch vụ và Địa ốc Đất xanh miền Bắc bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin phải công bố theo quy định.

Doanh nghiệp không gửi cho HNX Báo cáo tình hình tài chính năm 2024. Bên cạnh đó, Công ty gửi không đúng thời hạn nhiều tài liệu gồm báo cáo tài chính năm 2022, 2023; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu; tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu và tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu.

CTCP Mua bán nợ Thuận Minh cũng bị phạt 92,5 triệu đồng theo do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Cụ thể, doanh nghiệp chậm gửi cho HNX từ 10 ngày làm việc trở lên nhiều tài liệu trong giai đoạn 2021–2025, gồm báo cáo tài chính, tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu, tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu và tình hình thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu.

Ngoài ra, doanh nghiệp chậm công bố thông tin liên quan đến việc mua lại trái phiếu trước hạn, điều chỉnh lãi suất và thay đổi điều khoản, điều kiện của trái phiếu TMDCH2123001.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cũng bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam bị xác định chậm gửi cho HNX từ 10 ngày làm việc trở lên nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động trái phiếu trong giai đoạn 2020–2025, gồm báo cáo tài chính, tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, thanh toán lãi gốc và thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu.