Chứng khoán tuần qua: Khối ngoại gom ngàn tỷ, cổ phiếu 'vua' dẫn sóng thị trường

VN-Index vững vàng trên mốc 1.800 điểm, dòng tiền ngoại ồ ạt 'đón sóng' nâng hạng - ảnh: PV

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại tuần giao dịch bản lề (14 - 18/9) với những diễn biến đầy cảm xúc. Bất chấp những cơn gió ngược từ thị trường tài chính toàn cầu khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, giá dầu neo cao và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên trong vòng 3 năm, VN-Index vẫn chứng tỏ sức sức chống chịu bền bỉ.

Ngay trong phiên đầu tuần, áp lực bán lan rộng đã đẩy thị trường vào thế phòng ngự. Sự gia tăng của lực cung trên diện rộng có thời điểm đã ép VN-Index lùi sâu về vùng 1.790 điểm. Tuy nhiên, với bản lĩnh của một thị trường đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử, dòng tiền bắt đáy đã nhanh chóng nhập cuộc.

Động lực hồi phục xuất phát từ nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán, sau đó lan tỏa sức nóng sang nhiều nhóm ngành khác, giúp chỉ số chính ngược dòng thành công. Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index tăng 20,45 điểm (tương đương 1,14%), đóng cửa ở mức 1.815,66 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng ghi nhận tuần tăng điểm từ mốc 273 lên hơn 275 điểm.

Phân tích sâu hơn vào bộ số liệu, có thể thấy rõ sự phân hóa sâu sắc. Nhóm ngân hàng chính là "công thần" lớn nhất mang lại điểm số cho thị trường. Tiêu biểu phải kể đến SSB dẫn đầu đà tăng khi đóng góp gần 4,4 điểm, bám sát là VCB (+3 điểm), cùng hàng loạt tên tuổi khác như VPB, LPB, HDB hay NVB trên sàn HNX.

Bên cạnh đó, nhóm dầu khí cũng trải qua một tuần giao dịch thăng hoa nhờ hưởng lợi từ diễn biến giá dầu thế giới, nổi bật là BSR đóng góp hơn 2,9 điểm và GAS gần 2,8 điểm. Ở chiều ngược lại, bộ ba cổ phiếu họ Vingroup lại tạo ra áp lực đè nặng lên chỉ số khi lấy đi một lượng điểm số đáng kể (VIC giảm gần 3,4 điểm, VHM -1,7 điểm và VPL -0,4 điểm).

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất tuần qua chính là động thái giải ngân mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại đã đảo chiều mua ròng tới 2.613 tỷ đồng trên toàn thị trường; trong đó tập trung giải ngân chủ yếu trên HoSE (mua ròng 2.659 tỷ đồng) và UPCoM (52 tỷ đồng), trong khi bán ròng nhẹ 98 tỷ đồng trên HNX.

Khẩu vị của dòng vốn ngoại cho thấy sự chọn lọc rất kỹ lưỡng. Dòng tiền thông minh hướng sự chú ý vào các trụ cột công nghệ và tài chính. FPT dẫn đầu danh sách hút tiền với giá trị mua ròng 508 tỷ đồng. Theo sau là một loạt cổ phiếu ngân hàng và tiêu dùng như HDB (462 tỷ), BSR (423 tỷ), MCH (422 tỷ), SSB (357 tỷ), MBB, VCB, SHB...

Ngược lại, khối này lại miệt mài xả bán VIC (1.073 tỷ đồng) và VHM (771 tỷ đồng), cùng hai đại diện nhóm chứng khoán là VIX và VND. Diễn biến mua bán đan xen với giá trị hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng phản ánh hoạt động cơ cấu danh mục đang diễn ra hết sức quyết liệt ngay trước thời điểm chuyển giao vị thế của thị trường.

Không thể phủ nhận, động lực cốt lõi chi phối tâm lý nhà đầu tư và định hướng dòng tiền tuần qua chính là sự kiện FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market). Sau 26 năm miệt mài xây dựng, thanh lọc và phát triển hạ tầng, quy mô cũng như khung pháp lý tiệm cận chuẩn mực quốc tế, chứng khoán Việt Nam cuối cùng đã hái được quả ngọt.

Sự đón nhận của dòng vốn toàn cầu đã được cụ thể hóa ngay lập tức. Chỉ tính riêng phiên giao dịch lịch sử 18/9, 21 trên tổng số 27 cổ phiếu Việt Nam lọt rổ FTSE Global All Cap đã được khối ngoại mua ròng 1.717 tỷ đồng. Đáng kinh ngạc hơn, 27 mã này chiếm tới gần 70% tổng giá trị khớp lệnh toàn thị trường, một minh chứng rõ nét cho thấy dòng vốn ngoại bám sát bộ chỉ số toàn cầu đã chính thức khai hỏa.

Nhận định về cột mốc này, ông Pankaj Mataney, Giám đốc phụ trách Kinh doanh Nền tảng và Chiến lược Chỉ số khu vực châu Á của Morgan Stanley, đánh giá đây là thành quả của một hành trình dài thay đổi thận trọng và hạn chế rủi ro. Tuy nhiên, vị chuyên gia này nhấn mạnh: Việc nâng hạng mới chỉ là điểm khởi đầu. Con số dự phóng 2,5 tỷ USD rót vào thị trường chỉ là bề nổi, dòng vốn thực tế có thể sẽ dồi dào hơn rất nhiều khi các quỹ đầu tư chủ động tăng cường hiện diện.

Tuần giao dịch 14-18/9 khép lại, mở ra một chương hoàn toàn mới. Từ chỗ chật vật tìm kiếm dòng tiền, chứng khoán Việt Nam nay đã chính thức bước lên một sân chơi rộng lớn hơn, kết nối sâu rộng với nguồn vốn toàn cầu, từng bước khẳng định vai trò là kênh huy động vốn huyết mạch, tạo bệ phóng vững chắc cho sự cất cánh của nền kinh tế.