Việt Nam thu hẹp mạnh nhập siêu từ Campuchia, còn 92,9 triệu USD

Tháng 8, Việt Nam xuất siêu hơn 184 triệu USD

Theo số liệu Cục Hải quan tháng 8.2026, xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia trong riêng tháng 8 đạt 532,7 triệu USD, trong khi nhập khẩu đạt 348,5 triệu USD. Như vậy, Việt Nam xuất siêu khoảng 184,2 triệu USD trong tháng.

Cú đảo chiều này tác động rõ rệt đến cán cân thương mại lũy kế. Tính chung 8 tháng, Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia 4,286 tỉ USD, còn nhập khẩu 4,379 tỉ USD, tương ứng mức nhập siêu 92,92 triệu USD.

Ở chiều xuất khẩu, dệt may dẫn đầu với 668 triệu USD, tiếp đến là sắt thép 606 triệu USD, nguyên phụ liệu dệt may, da giày 315 triệu USD và phân bón 211 triệu USD.

Gần 1,77 tỉ USD hạt điều được nhập từ Campuchia

Ở chiều ngược lại, hạt điều là mặt hàng nổi bật nhất trong nhóm nhập khẩu, với kim ngạch lên tới 1,769 tỉ USD trong 8 tháng. Cao su đứng tiếp theo với 537 triệu USD; quặng và khoáng sản khác đạt 55,6 triệu USD.

Tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Campuchia đạt khoảng 8,67 tỉ USD. Đáng chú ý, riêng tháng 8, cán cân thương mại đã nghiêng mạnh về phía Việt Nam, giúp mức nhập siêu lũy kế thu hẹp xuống chưa đến 100 triệu USD.

MẠNH LÊ