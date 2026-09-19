Doanh nghiệp ở Phú Quốc chào bán trái phiếu khi chưa đủ điều kiện

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo ban hành Quyết định số 530/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Xây dựng dân dụng Phú Quốc.

Thông tin Công ty TNHH Xây dựng dân dụng Phú Quốc (nguồn: Masothue).

Theo đó, Công ty TNHH Xây dựng dân dụng Phú Quốc bị UBCKNN phạt 350 triệu đồng đối với hành vi Chào bán trái phiếu khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 8a, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Thông báo xử phạt của UBCKNN cho biết, ngày 30/3/2026, Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tiếp nhận nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu PKC12601 của Công ty TNHH Xây dựng dân dụng Phú Quốc có ngày dự kiến phát hành là 31/3/2026, giá trị dự kiến phát hành là 1.500 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, Công ty có chỉ tiêu nợ phải trả là 28.458,8 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu là 4.235,8 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ phải trả (bao gồm giá trị trái phiếu dự kiến phát hành)/vốn chủ sở hữu là (28.458,8 tỷ đồng + 1.500 tỷ đồng)/4.235,8 tỷ đồng = 7,07 lần.

Như vậy, Công ty chào bán trái phiếu khi không đáp ứng điều kiện chào bán trái phiếu theo quy định tại điểm c1, khoản 3, Điều 128, Luật Doanh nghiệp 2020 được bổ sung theo quy định tại điểm b, khoản 19, Điều 1, Luật Doanh nghiệp 2025.

Quy định nêu rõ trường hợp đáp ứng điều kiện chào bán trái phiếu là "có nợ phải trả (bao gồm giá trị trái phiếu dự kiến phát hành) không vượt quá 05 lần vốn chủ sở hữu của tổ chức phát hành theo báo cáo tài chính năm liền kề trước năm phát hành được kiểm toán".