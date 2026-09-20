Xã Đạ Tẻh đổi mới cải cách hành chính, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn

Người dân khi đến Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đạ Tẻh được các tình nguyện viên hỗ trợ nhiệt tình, tiếp đón chu đáo

Đưa thông tin hành chính đến gần người dân

Trong thực hiện CCHC, xã Đạ Tẻh xác định tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận TTHC là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Bởi khi nắm rõ quy định, thành phần hồ sơ và cách thức thực hiện, người dân có thể chủ động chuẩn bị, lựa chọn hình thức giao dịch phù hợp, giảm thời gian đi lại và hạn chế những vướng mắc phát sinh.

Bên cạnh các hình thức tuyên truyền truyền thống như hệ thống truyền thanh, niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của xã và hướng dẫn trực tiếp, Đạ Tẻh đang chú trọng ứng dụng mạng xã hội để mở rộng khả năng tiếp cận thông tin.

Fanpage “Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Đạ Tẻh” trên nền tảng Facebook được xây dựng và vận hành như một kênh thông tin trực tuyến, thường xuyên cập nhật các nội dung liên quan đến dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử VNeID, hướng dẫn thực hiện TTHC và những vấn đề thiết thực phát sinh trong quá trình người dân giao dịch với cơ quan hành chính.

Điểm đáng chú ý, nội dung tuyên truyền được hình thành từ chính thực tiễn công việc hằng ngày. Những cán bộ trực tiếp tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ cùng tham gia cung cấp, biên tập, lan tỏa thông tin. Vì vậy, các nội dung đăng tải tập trung vào những vấn đề người dân thường gặp như khôi phục mật khẩu, khai thác tiện ích trên VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cập nhật quy định mới, tra cứu thông tin hộ tịch, tình trạng hôn nhân và các tiện ích số khác.

Hình ảnh, infographic, video ngắn được sử dụng nhằm giúp những thông tin vốn có tính chất hành chính trở nên trực quan, dễ hiểu. Qua đó, người dân có thể tìm hiểu trước về thủ tục, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện một số nội dung ngay tại nhà.

Lãnh đạo xã Đạ Tẻh đi kiểm tra việc phục vụ người dân và doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã

Không chỉ đổi mới tuyên truyền, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đạ Tẻh còn triển khai mô hình Dân vận khéo “Chung tay hỗ trợ người yếu thế trong thực hiện thủ tục hành chính”. Mô hình hướng đến những người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, trẻ em và những người gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ số.

Khi đến thực hiện TTHC, người dân được cán bộ, công chức hướng dẫn kê khai hồ sơ, tạo tài khoản định danh điện tử, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và tra cứu kết quả. Với những trường hợp đặc biệt, cán bộ trực tiếp hỗ trợ để người dân có thể hoàn thành thủ tục thuận lợi.

Phương châm “Lắng nghe tận tâm - Tư vấn tận tình - Hỗ trợ tận lực - Giải quyết tận nơi - Hài lòng tận tâm” được cụ thể hóa trong quá trình phục vụ, hướng tới xây dựng môi trường giao dịch hành chính thân thiện, văn minh và chuyên nghiệp.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh cho biết, địa phương xác định CCHC không chỉ dừng ở việc cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ mà quan trọng hơn là thay đổi phương thức phục vụ, để người dân dễ tiếp cận, dễ thực hiện và giảm thời gian, chi phí khi giao dịch với cơ quan hành chính.

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, việc ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa các kênh tuyên truyền và tăng cường hỗ trợ trực tiếp, nhất là đối với những người còn hạn chế về kỹ năng số, là những giải pháp được xã chú trọng nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuận lợi hơn với các dịch vụ hành chính công.

Số hóa để phục vụ nhanh, thuận tiện hơn

Cùng với đổi mới tuyên truyền và phương thức hỗ trợ người dân, Đạ Tẻh đang triển khai đồng bộ các nhiệm vụ CCHC gắn với chuyển đổi số, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đạ Tẻh hoàn thành việc ra mắt mô hình "Thôn thông minh" tại 6 thôn trên địa bàn

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đạ Tẻh đã ban hành Kế hoạch số 68-KH/ĐU ngày 6/8/2026 về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số trên địa bàn. Kế hoạch được thực hiện trong 100 ngày làm việc, từ ngày 10/7 đến hết ngày 30/11/2026, tập trung rà soát, nhận diện và xử lý những điểm nghẽn ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi số tại cơ sở.

Các nhiệm vụ được triển khai trên 6 nhóm trọng tâm, gồm thể chế, kỷ luật thực thi và chỉ đạo điều hành; hạ tầng số và an toàn thông tin; dữ liệu số và nền tảng số; CCHC, dịch vụ công; xã hội số; phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm nguồn lực thực hiện.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Đạ Tẻh với mô hình hình thứ Bảy cùng Nhân dân thực hành chuyển đổi số

Trong đó, xã tập trung rà soát hạ tầng số, chất lượng kết nối Internet và thiết bị công nghệ thông tin tại trụ sở xã, Trung tâm Phục vụ hành chính công, trường học, trạm y tế và các điểm phục vụ cộng đồng. Việc chuẩn hóa, cập nhật, làm sạch dữ liệu cũng được chú trọng, hướng đến khai thác, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Trong năm 2026, xã Đạ Tẻh đã tiếp nhận 5.935 hồ sơ, trong đó có 5.730 hồ sơ trực tuyến; giải quyết, trả kết quả 5.883 hồ sơ, cơ bản bảo đảm trước và đúng hạn theo quy định. Có 27 hồ sơ người dân xin rút, 25 hồ sơ từ chối giải quyết và 52 hồ sơ đang xử lý trong hạn.

Xã Đạ Tẻh thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn

Cùng với đó, 100% hồ sơ thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thông qua ví điện tử, ngân hàng số và ứng dụng VNeID; 100% hồ sơ được số hóa thành phần trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Việc khai thác thông tin, giấy tờ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành được tăng cường, qua đó từng bước giảm yêu cầu người dân phải cung cấp lại những thông tin đã có.

Những cách làm này không chỉ góp phần giảm thời gian, chi phí trong thực hiện TTHC mà còn từng bước hình thành phương thức tương tác mới giữa chính quyền và người dân trên môi trường số. Qua đó, Đạ Tẻh hướng tới xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, thân thiện, hiện đại, trong đó mỗi quy trình được cải tiến đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.