Giá vàng ngày 20/9: Vàng thế giới phục hồi, SJC lùi về 145,8 triệu đồng/lượng

Khoảng cách vàng nội - ngoại thu hẹp còn 5,5 triệu đồng/lượng

Sáng Chủ nhật (20/9), thị trường vàng trong nước không ghi nhận sự biến động về giá do các doanh nghiệp kinh doanh vàng đang trong ngày nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên, khi nhìn lại chuỗi giao dịch từ thứ Hai (14/9) đến Chủ nhật (20/9), giá vàng đã trải qua một tuần với nhiều nhịp điều chỉnh rõ rệt.

So với giá mở cửa hồi đầu tuần, giá vàng hiện tại đã hạ nhiệt và ghi nhận mức giảm tương đối. Theo diễn biến thực tế, mức giá cao nhất trong tuần được thiết lập vào giai đoạn giữa tuần khi dòng tiền có dấu hiệu gia tăng. Ngược lại, mức giá thấp nhất tuần chính là ngưỡng giá đang được niêm yết trong hai ngày cuối tuần (19/9 và 20/9), phản ánh sự chững lại của lực cầu trên thị trường.

Cụ thể, đối với mặt hàng vàng miếng, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào ở mức 142,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 145,8 triệu đồng/lượng đối với loại 1 lượng. Các sản phẩm trọng lượng nhỏ hơn của SJC có mức giá bán ra nhỉnh hơn đôi chút, chẳng hạn loại 5 chỉ bán ra ở mức 145,82 triệu đồng/lượng, loại 1 chỉ bán ra ở mức 145,83 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý.

Tại các thương hiệu lớn khác, giá vàng miếng cũng duy trì sự ổn định nhưng có sự khác biệt rõ rệt về biên độ chênh lệch mua - bán. Trong đó, tập đoàn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá bán ra cao nhất thị trường. Cụ thể, DOJI giao dịch ở mức 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra; còn Bảo Tín Minh Châu thu mua ở mức 142,7 - 146,7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Phú Quý cùng niêm yết ở mức 142,8 - 145,8 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, vàng Mi Hồng hiện là đơn vị duy trì mức chênh lệch mua bán hẹp nhất, chỉ 1,5 triệu đồng/lượng, với giá mua vào 144 triệu đồng/lượng và bán ra 145,5 triệu đồng/lượng. Ở chiều ngược lại, vàng Ngọc Thẩm niêm yết thấp nhất thị trường với 141 triệu đồng/lượng chiều mua và 144,5 triệu đồng/lượng chiều bán.

Đối với mặt hàng vàng nhẫn trơn SJC 99,99 loại 1 chỉ và 0,5 chỉ giao dịch quanh ngưỡng 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 145,3 - 145,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu neo ở mức 142,7 - 146,7 triệu đồng/lượng, bằng với giá vàng miếng của thương hiệu này. Nhẫn DOJI niêm yết ở mức 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng. Các đơn vị khác như Phú Quý, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm dao động mức giá bán ra từ 138 triệu đồng - 146,2 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Trên thị trường vàng trang sức, các mặt hàng cũng không có sự xê dịch. Vàng nữ trang 99,99% niêm yết ở mức 139,8 - 144,3 triệu đồng/lượng. Nữ trang 99% ở mức 135,87 - 142,87 triệu đồng/lượng; loại 75% ở mức 98,58 - 108,38 triệu đồng/lượng và loại 68% giữ mốc 88,48 - 98,28 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức PNJ bày bán tại trung tâm thương mại.

Đối chiếu với thị trường thế giới, giá vàng quốc tế hiện neo ở mức 4.424,9 USD/ounce. Khi quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 140,26 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng trong nước hiện đang chênh lệch khoảng 5,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới.

Nhìn vào dữ liệu thống kê dài hạn, mặc dù mức giá hiện tại giảm 4,6% so với thời điểm đầu năm, nhưng tính chung trong vòng 1 năm qua, giá vàng SJC vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 10,2%. Đặc biệt, thị trường vẫn cách khá xa so với mức đỉnh lịch sử được thiết lập vào ngày 2/3/2026, thời điểm giá vàng đạt mốc 190,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra và 187,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào. Mức giá thấp nhất trong vòng 52 tuần qua được ghi nhận là 132 triệu đồng/lượng vào ngày 18/9/2025.

Dù giá vàng đang có xu hướng hạ nhiệt so với đầu tuần và chững lại trong ngày nghỉ, giới phân tích tài chính vẫn liên tục phát đi các tín hiệu cảnh báo rủi ro đối với người mua ở thời điểm hiện tại. Yếu tố rủi ro lớn nhất không nằm ở xu hướng tăng - giảm của giá thế giới, mà đến từ chính biên độ chênh lệch mua vào - bán ra đang bị các doanh nghiệp vàng trong nước kéo giãn quá mức.

Với khoảng cách từ 3 đến 4 triệu đồng/lượng (như tại DOJI hay Bảo Tín Minh Châu), người mua vàng sẽ lập tức chịu khoản lỗ nặng ngay khi vừa hoàn tất giao dịch bước ra khỏi cửa hàng. Khoảng cách này được các doanh nghiệp kinh doanh vàng thiết lập nhằm đẩy rủi ro biến động thị trường về phía người tiêu dùng, đồng thời bảo vệ biên lợi nhuận của chính họ trước những diễn biến khó lường của kinh tế vĩ mô.

Vàng miếng Mi Hồng đang có mức chênh lệch mua - bán thấp nhất, chỉ 1,5 triệu đồng/lượng

Các chuyên gia khuyến cáo, trong những tuần thị trường có nhiều biến động khó đoán, nhà đầu tư cá nhân và người dân không nên mang tâm lý mua đuổi, lướt sóng ngắn hạn. Vàng vốn là kênh trú ẩn tài sản mang tính chất phòng thủ, do đó người dân nên giữ tâm lý ổn định, ưu tiên nắm giữ dài hạn. Thay vì dồn toàn bộ nguồn vốn để mua vào tại một thời điểm với hy vọng sinh lời nhanh, nhà đầu tư nên chia nhỏ dòng tiền, phân bổ hợp lý vào các rổ tài sản khác nhau để tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và đảm bảo an toàn tài chính cá nhân.

Vàng thế giới phục hồi sau quyết định tăng lãi suất của Fed

Kim loại quý vẫn giữ được vùng hỗ trợ quan trọng dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất và phát tín hiệu có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong những tháng cuối năm.

Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở Yangon, Myanmar. Ảnh: THX/TTXVN phát

Fed đã nhất trí nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (0,25%), đưa phạm vi lãi suất mục tiêu lên 3,75 - 4%. Các dự báo mới cũng cho thấy 16 trong số 18 nhà hoạch định chính sách dự kiến sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất trước cuối năm. Chủ tịch Fed Kevin Warsh tiếp tục duy trì quan điểm cứng rắn trong bối cảnh lạm phát còn dai dẳng.

Tuy nhiên, phản ứng của vàng sau quyết định này lại khá tích cực. Giá nhanh chóng phục hồi vào cuối tuần khi dầu thô hạ nhiệt, đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ rời khỏi mức cao. Trong tuần, vàng có thời điểm đạt 4.400,6 USD/ounce, trước khi lùi về khoảng 4.378 USD/ounce.

Diễn biến tuần qua cho thấy chính sách tiền tệ không còn là yếu tố duy nhất chi phối thị trường vàng. Theo Kitco, mức tăng 25 điểm cơ bản đã được phản ánh phần lớn vào giá trước cuộc họp, trong khi lộ trình thắt chặt mà Fed đưa ra không mạnh như những lo ngại trước đó.

Quan trọng hơn, nhà đầu tư đang chú ý nhiều hơn tới những yếu tố mang tính dài hạn như tình hình tài khóa Mỹ, nợ công và chi phí trả lãi ngày càng lớn, lạm phát kéo dài, bất ổn địa chính trị và xu hướng các ngân hàng trung ương đa dạng hóa dự trữ.

Nhu cầu đầu tư cũng cho thấy khả năng chống chịu của vàng. Theo ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, lượng vàng nắm giữ của các quỹ ETF bảo chứng bằng vàng đã tăng lên mức cao nhất trong 7 tháng, bất chấp giá vàng suy yếu trong thời gian gần đây. Điều này cho thấy một bộ phận nhu cầu dài hạn vẫn được duy trì ngay cả khi lợi suất trái phiếu ở mức cao.

Khảo sát vàng hàng tuần của Kitco cho thấy giới phân tích Phố Wall đặc biệt lạc quan sau khi vàng đứng vững trước đợt tăng lãi suất của Fed. Cả 16 chuyên gia tham gia khảo sát đều dự báo giá vàng tăng trong tuần tới.

Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, trong 220 người tham gia khảo sát, 58% dự báo vàng tăng, 24% cho rằng giá giảm và 19% kỳ vọng thị trường đi ngang.

Về kỹ thuật, vùng 4.420 - 4.440 USD/ounce đang được xem là kháng cự gần đáng chú ý. Nếu vượt được khu vực này, vàng có thể hướng tới đường trung bình động 200 ngày quanh 4.540 USD/ounce. Một số chuyên gia cũng nhắc tới vùng 4.500 USD như mục tiêu tiếp theo nếu động lực phục hồi được duy trì.

Tuần tới, thị trường sẽ chuyển sự chú ý sang một số dữ liệu kinh tế đáng chú ý, gồm PMI sơ bộ của S&P Global, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và chỉ số tâm lý người tiêu dùng Đại học Michigan. Quyết định lãi suất của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ cũng sẽ được giới đầu tư theo dõi.

Bên cạnh các số liệu kinh tế, diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu và giá dầu có thể tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Đặc biệt, nếu lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm duy trì dưới vùng 5% và dầu tiếp tục hạ nhiệt, áp lực lên vàng có thể giảm.

Nhìn chung, điểm đáng chú ý nhất của tuần qua là khả năng vàng giữ được vùng 4.300 USD và phục hồi ngay cả sau khi Fed nâng lãi suất. Diễn biến này cho thấy lực cầu đối với vàng vẫn hiện diện, trong khi vùng 4.420 - 4.440 USD/ounce sẽ là phép thử quan trọng để xác định liệu nhịp phục hồi hiện tại có thể được mở rộng trong tuần tới hay không.