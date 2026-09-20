Từ đào tạo nghề đến việc làm bền vững ở Phú Thọ

Sinh viên Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ (xã Thanh Ba) thực hành nghề, nâng cao kỹ năng gắn với nhu cầu việc làm.

Đào tạo theo nhu cầu, rộng cơ hội việc làm

Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Phú Thọ đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, đồng thời tăng cường kết nối, hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm trong và ngoài nước.

Tại Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ (phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ) hoạt động đào tạo ngày càng bám sát nhu cầu của thị trường lao động. Trước yêu cầu chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ và hội nhập, nhà trường xác định hợp tác với doanh nghiệp là hướng đi trọng tâm.

Hiện, trường xây dựng mạng lưới liên kết với hơn 50 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Doanh nghiệp không chỉ tiếp nhận sinh viên thực tập mà còn tham gia xây dựng chương trình, giảng dạy, hướng dẫn thực hành và đánh giá kỹ năng.

Theo ông Lương Chí Cường - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ, mỗi năm, nhà trường đào tạo từ 1.000 - 2.000 học sinh, sinh viên với 31 ngành nghề; trong đó nhiều ngành nghề đào tạo trọng điểm, đáp ứng đa dạng nhu cầu thị trường: Công nghệ ô tô, Hàn, Cắt gọt kim loại, Điện công nghiệp, Điện tử dân dụng, công nghệ thông tin, Quản trị khách sạn, May thời trang, Thú y, Chăn nuôi, Trồng trọt & BVTV, Kỹ thuật chế biến món ăn...

“Hơn 90% học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp có việc làm ổn định. Nhiều người được doanh nghiệp giữ lại làm việc lâu dài, từng bước đảm nhiệm các vị trí trong quản lý và sản xuất”, ông Lương Chí Cường cho biết.

Anh Hà Ngọc Hải (SN 2003, trú tại khu 8, xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) là một trong những học sinh đã lựa chọn học nghề để sớm tìm kiếm việc làm. Thuộc hộ nghèo, Hải từng theo học nghề Hàn tại Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ. Sau khi tốt nghiệp, em đã có việc làm ổn định tại doanh nghiệp, thu nhập bảo đảm cuộc sống.

“Hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nên em mong muốn học một nghề phù hợp để sớm có việc làm, tự lo cho bản thân và hỗ trợ gia đình. Trong thời gian học nghề Hàn, em được học kiến thức và thực hành kỹ năng nghề. Sau khi tốt nghiệp, em đã có việc làm tại doanh nghiệp, thu nhập ổn định. Có nghề và công việc ổn định giúp em yên tâm hơn, đồng thời có điều kiện phụ giúp gia đình”, anh Ngọc Hải chia sẻ.

Từ hiệu quả đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, việc gắn đào tạo với nhu cầu tuyển dụng đang được đẩy mạnh trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ, trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai chương trình đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực theo nhu cầu doanh nghiệp; làm việc với 13 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lớn và 6 trường đại học, cao đẳng để tăng cường liên kết đào tạo, cung ứng lao động.

Cùng với đào tạo, hoạt động tư vấn, kết nối việc làm được triển khai rộng khắp. Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ tổ chức 4 phiên giao dịch việc làm, thu hút 42 lượt doanh nghiệp, 1.458 lao động đăng ký tư vấn và 1.218 người được phỏng vấn.

Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ (phường Vân Phú) thực hành nghề Hàn góp phần nâng cao kỹ năng nghề, đáp ứng yêu cầu việc làm.

Mở cơ hội việc làm ở nước ngoài cho người lao động

Cùng với giải quyết việc làm trong nước, Phú Thọ chú trọng hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, qua đó nâng cao thu nhập và tạo nguồn vốn sau khi trở về.

Một trong những chương trình đang được triển khai là đưa lao động đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại tỉnh Chungcheongnam, Hàn Quốc theo diện visa E-8. Với mức thu nhập bình quân từ 30 - 40 triệu đồng/người/tháng và thời gian làm việc tối đa 8 tháng, chương trình tạo điều kiện để người lao động cải thiện thu nhập, tích lũy nguồn vốn sau khi trở về.

Tính đến tháng 7/2026, toàn tỉnh có 77 lao động xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc; 345 người đăng ký tham gia, trong đó 106 người đã hoàn thành xét duyệt hồ sơ và sẵn sàng tham gia phỏng vấn trực tiếp với phía Hàn Quốc.

Theo Ban Chỉ đạo giải quyết việc làm tỉnh Phú Thọ, năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 51.400 lao động. Trong đó, 47.000 lao động được giải quyết việc làm trong nước và 4.400 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Những tháng cuối năm 2026, Phú Thọ tiếp tục nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu; tăng cường đào tạo nghề theo nhu cầu doanh nghiệp; mở rộng thị trường đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Các giải pháp hướng tới gắn đào tạo nghề với đầu ra việc làm, nâng cao thu nhập và hỗ trợ người lao động có sinh kế ổn định, bền vững cho người lao động.