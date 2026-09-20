Giá vàng tuần tới: Giới chuyên gia nghiêng về xu hướng tăng

Giá vàng đã phục hồi trong một tuần giao dịch đầy biến động, khi đợt bán tháo đầu tuần do giá dầu tăng vọt, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tiến sát 5% và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất đã nhường chỗ cho đà hồi phục mạnh sau khi Fed thực hiện tăng lãi suất, trong khi áp lực từ giá dầu và lợi suất trái phiếu hạ nhiệt.

Giá vàng giao ngay bắt đầu tuần ở mức 4.340 USD/oz vào tối Chủ nhật (13/9) và nhanh chóng chịu áp lực khi các nhà giao dịch phản ánh vào giá rủi ro lạm phát gia tăng do giá dầu thô tăng cao cùng căng thẳng Mỹ - Iran tái diễn. Lực bán gia tăng trong ngày thứ Hai và thứ Ba, kéo giá vàng xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng, gần 4.279,30 USD/oz vào thứ Ba, khi thị trường ngày càng coi việc Fed nâng lãi suất trong tuần này là điều gần như chắc chắn.

Giá vàng nỗ lực ổn định trong ngày thứ Tư trước quyết định của Fed, nhưng đà phục hồi không duy trì được sau khi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bỏ phiếu với tỷ lệ 12-0 để nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa biên độ lãi suất mục tiêu lên 3,75%-4,00%. Trong khi đó, các dự báo cập nhật cho thấy 16 trong số 18 nhà hoạch định chính sách vẫn kỳ vọng Fed sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất trước cuối năm.

Sau thông báo này, giá vàng giao ngay quay đầu giảm và xác lập mức thấp nhất trong tuần gần 4.261,80 USD/oz vào chiều thứ Tư.

Sang thứ Năm, kim loại quý phục hồi khi giá dầu thô giảm, đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ hạ nhiệt, giúp các nhà giao dịch tháo gỡ phần nào áp lực hình thành sau quyết định của Fed.

Đà tăng tiếp tục được mở rộng trong ngày thứ Sáu khi giá dầu giảm phiên thứ ba liên tiếp và lợi suất trái phiếu rời khỏi các mức cao trong tuần, tạo điều kiện để giá vàng tăng lên mức cao nhất tuần là 4.400,60 USD/oz.

Sau khi giảm trở lại từ mức cao nhất trong phiên này, giá vàng giao ngay bước vào cuối tuần ở quanh 4.377 USD/oz. Diễn biến này giúp kim loại quý ghi nhận mức tăng trên biểu đồ năm ngày và chấm dứt chuỗi ba tuần giảm liên tiếp.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia đồng loạt lạc quan về triển vọng giá vàng sau đà tăng của kim loại quý kể từ quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong khi nhóm nhà đầu tư cá nhân cũng củng cố quan điểm tích cực sau một tuần giao dịch khả quan của vàng.

Nguồn: Kitco

Tham gia khảo sát Kitco, 16 chuyên gia đã tham gia Khảo sát vàng của Kitco News hoàn toàn nghiêng về xu hướng tăng sau khi đợt nâng lãi suất của Fed không thể làm chậm đà phục hồi của vàng. Cả 16 chuyên gia, tương đương 100% số người tham gia khảo sát, đều dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới.

Trong khi đó, khảo sát với 220 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 127 người (58%) kỳ vọng giá tăng, 52 người khác (24%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá, 41 nhà đầu tư còn lại (19%) dự đoán giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho biết vàng giao ngay vừa ghi nhận tuần tăng đầu tiên sau bốn tuần, dù mức tăng chỉ hơn 0,5%. Giá chạm đáy vào giữa tuần gần 4.235,60 USD/oz trước khi phục hồi lên sát 4.400 USD/oz vào cuối tuần. Theo ông, nếu vượt vùng 4.432-4.445 USD/oz, xu hướng của vàng sẽ được cải thiện.

Cùng quan điểm, ông Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại investingLive, đánh giá việc lực mua xuất hiện trở lại sau một cuộc họp FOMC mang tính “diều hâu” là tín hiệu đáng chú ý.

Ở góc độ kỹ thuật, ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, cho rằng xu hướng ngắn hạn của vàng kỳ hạn tháng 12 trên biểu đồ giá đóng cửa hàng ngày đã chuyển sang tăng, cho thấy lực mua của nhà đầu tư có dấu hiệu cải thiện hoặc áp lực bán đang giảm bớt.

Đáng chú ý, dù vàng kỳ hạn tháng 12 đóng cửa dưới đường trung bình động 45 ngày trong phiên thứ Ba, diễn biến này không kích hoạt lực bán theo thuật toán. Theo Newsom, chỉ báo stochastics tiếp tục cho thấy thị trường đang gần trạng thái quá bán hơn là quá mua. Cùng với mức độ biến động trung tính, những tín hiệu này có thể giúp vàng tiếp tục thu hút lực mua trong tuần tới.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, cũng dự báo giá vàng đi lên khi cho rằng đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản của FOMC đã được thị trường phản ánh vào giá. Vì vậy, sau phản ứng giảm ban đầu, vàng đã nhanh chóng lấy lại phần giá trị đã mất.

Theo ông Checkan, với lãi suất ở mức 4% và số liệu lạm phát “chính thức” ở mức 3,4%, mức lợi suất thực khoảng 0,5% chưa tạo nhiều động lực để nhà đầu tư từ bỏ vàng. “Vàng hấp dẫn hơn nhiều so với mức lợi suất thực âm 4%. Giá vàng sẽ tăng từ đây”, ông nhận định.

Trong khi đó, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, tập trung vào những vấn đề của thị trường trái phiếu Mỹ. Theo ông, phản ứng của thị trường trước những động thái gần đây của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent và đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed cho thấy các biện pháp này chưa đủ. “Một thị trường trái phiếu Kho bạc gặp trục trặc, cùng với lạm phát dai dẳng, là yếu tố tích cực đối với vàng”, ông nói.

Ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng thị trường tại SIA Wealth Management, cũng lạc quan về triển vọng tuần tới và cho rằng diễn biến trên biểu đồ đang tạo cơ sở cho kỳ vọng tích cực hơn trong dài hạn. Sau sáu tháng trong xu hướng giảm, vàng đã bứt phá trong tháng 8 và đang quay trở lại xu hướng tăng. Dù gặp trở ngại trước cuộc họp Fed, giá đã ổn định trở lại ở vùng cao hơn đáng kể so với mùa hè.

“Vàng từng giao dịch quanh 4.000 USD/oz trong mùa hè, còn hiện nay đang ở khoảng 4.300-4.400 USD/oz”, Cieszynski cho biết. Theo ông, điều này không có nghĩa vàng sẽ lập tức tăng mạnh, nhưng kim loại quý nhiều khả năng đã tạo đáy trong ngắn hạn và có thể tiếp tục đi lên.

Ông Cieszynski đồng thời cho rằng nếu Fed tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay, động thái này sẽ không diễn ra trước cuộc họp tháng 12. Trong bối cảnh lạm phát đang tăng và vàng trong lịch sử được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, ông nhận định môi trường hiện tại vẫn từ trung tính đến tích cực đối với kim loại quý, trừ khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt và đồng USD bứt phá mạnh.

Bên cạnh lãi suất và lạm phát, giá năng lượng và địa chính trị cũng được xem là những biến số quan trọng đối với vàng. Ông Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, cho rằng thị trường hiện có đủ yếu tố tích cực để vàng tiếp tục đi lên, ngay cả trong trường hợp Fed có thêm một đợt tăng lãi suất.

Tuy nhiên, ông Lusk cảnh báo một đợt tăng mới của giá dầu thô lên 110-115 USD/thùng có thể trở thành trở ngại đáng kể. Ngược lại, nếu giá năng lượng giảm và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, môi trường sẽ thuận lợi hơn cho vàng.

Theo ông Lusk, từ nay đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, diễn biến địa chính trị có thể đóng vai trò lớn hơn các chỉ báo kinh tế trong việc dẫn dắt thị trường. Trong ngắn hạn, ông cũng chú ý đến yếu tố mùa vụ khi từ cuối tháng 9 và trong khoảng một tháng sau đó, kim loại thường được hỗ trợ bởi nhu cầu vật chất và lễ Diwali.

“Thị trường có thể quay trở lại xu hướng trong một thời gian, với điều kiện giá dầu thô không tăng vọt lên 119 USD/thùng”, Lusk nhận định. Theo ông, nếu các yếu tố khác không thay đổi, vàng có thể có thêm một nhịp tăng từ vùng 4.300-4.400 USD/oz.

Tuần tới dự kiến sẽ tương đối yên ắng về dữ liệu kinh tế, song thị trường vẫn sẽ đón nhận một số chỉ báo kinh tế cấp hai cùng thêm một quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương.

Sáng thứ Tư, các nhà giao dịch sẽ theo dõi dữ liệu PMI sơ bộ tháng 9 của S&P Global. Sang đầu ngày thứ Năm, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ, cùng với số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ.

Tuần giao dịch khép lại với báo cáo đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 8 được công bố vào sáng thứ Sáu, tiếp theo là kết quả khảo sát lần hai về niềm tin người tiêu dùng tháng 9 của Đại học Michigan.