Bộ Nội vụ trả lời về điều kiện để trưởng phòng cấp xã lên chuyên viên chính

Ông N.M.H. dẫn Nghị định 361/2025 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm công chức, trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã được xếp ngạch chuyên viên chính.

"Vậy, trường hợp trưởng phòng có bắt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính và có 9 năm giữ ngạch chuyên viên mới được bổ nhiệm hay không?" ông H. gửi câu hỏi tới Bộ Nội vụ.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn Nghị định 171/2025 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức và Thông tư 03/2026 của Bộ Nội vụ, đồng thời cho biết hai văn bản này không quy định chứng chỉ chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức.

Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã được xếp ngạch theo vị trí việc làm. Ảnh: Thạch Thảo

Thay vào đó, công chức được yêu cầu có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ.

Quy định này được đặt trong bối cảnh việc xác định ngạch công chức hiện gắn với vị trí việc làm. Theo điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định 361/2025, công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào thì xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm đó.

Như vậy, trường hợp công chức được bố trí vào vị trí trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã theo Nghị định 361/2025, việc xếp ngạch được thực hiện theo vị trí việc làm đã được xác định.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh, khi xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm, không yêu cầu công chức phải có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức.

Điều này cũng có nghĩa việc xếp ngạch trong trường hợp này không đặt thêm điều kiện phải có chứng chỉ quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính.

Một nội dung khác được Bộ Nội vụ lưu ý là việc xác định vị trí việc làm thuộc thẩm quyền của địa phương.

Theo khoản 2 Điều 11 Nghị định 361/2025, UBND cấp tỉnh có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh hoặc phân cấp, ủy quyền phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm và tỷ lệ công chức được bố trí theo vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý.

Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị công chức trao đổi với cơ quan, đơn vị quản lý để được hướng dẫn và giải quyết cụ thể theo thẩm quyền.