Tình yêu thương thắp sáng cuộc đời

Hạnh phúc ngọt ngào

Con ngõ nhỏ dẫn lên đỉnh đồi ở xóm Đông, thôn Tân Sơn, xã Tân Dĩnh đưa chúng tôi đến căn nhà của chị Ngô Thị Hồng Duyên (sinh năm 1993) và anh Lý Thành Nhiên (sinh năm 1989). Bà Ngô Thị Hồng Vinh (mẹ Duyên) nhớ lại những năm tháng đầu đời của con gái. Khi mới sinh, Duyên bụ bẫm, khỏe mạnh, càng lớn càng lanh lợi. Đến khi được 18 tháng tuổi, cô bé thường xuyên bị ngã, va vào đồ vật khi chạy nhảy. Đưa con đi khám, vợ chồng bà Vinh biết thị lực của Duyên đang dần suy giảm, với điều kiện y học lúc đó, không có cách gì chữa được. Từ đó, gia đình phải tìm cách để Duyên thích nghi với việc học tập và sinh hoạt. Đến tuổi đi học, cô bé bắt đầu làm quen với chữ nổi. Chỉ sau một thời gian ngắn, Duyên đã sử dụng thành thạo.

Gia đình hạnh phúc của vợ chồng anh Lý Thành Nhiên và chị Ngô Thị Hồng Duyên.

Năm học lớp 6, Duyên được một tổ chức từ thiện đưa vào Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục học tập. Xa gia đình, bước vào môi trường mới, cô nhanh chóng bộc lộ năng khiếu về ngoại ngữ và âm nhạc. Duyên chơi được nhiều loại nhạc cụ và đặc biệt yêu thích tiếng Anh. “Có thể vì bị khiếm thị nên em tập trung vào thính giác, cảm nhận âm thanh tốt hơn chăng” - Duyên chia sẻ. Việc học với Duyên không chỉ là con đường để tiếp thu kiến thức mà còn giúp cô mở rộng cuộc sống của mình. Tốt nghiệp trung học phổ thông, Duyên thi đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Tiếng Anh. Cũng tại thành phố này, cô gặp Lý Thành Nhiên.

Hơn nghìn cây số tìm nhau

Một lần đến ký túc xá Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh chơi với bạn, Nhiên nhìn thấy Duyên. Cuộc gặp chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng để lại trong anh ấn tượng đặc biệt. Nhiên nhớ lại: “Tôi ấn tượng với cô ấy vì dáng người nhỏ bé, bị khiếm thị nhưng đáng yêu, nghị lực, lại học rất giỏi”. Sau lần gặp ấy, hai người không liên lạc. Mỗi người tiếp tục với những dự định riêng. Nhiên bỏ ngang Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh để học sư phạm chuyên ngành Hóa. Sau khi tốt nghiệp, anh đi dạy ở nhiều nơi. Duyên cũng rời Sài Gòn trở về quê.

Một tình yêu bắt đầu từ cuộc gặp tình cờ, vượt qua hơn nghìn cây số và những khác biệt về hoàn cảnh, để rồi được vun đắp bằng những ngày tháng bình dị bên nhau. Từ một lời mời làm “trợ giảng” tưởng như vu vơ, Nhiên đã tìm thấy người bạn đời của mình; còn Duyên, từ cô gái quen với những giới hạn của bóng tối, có thêm một người đồng hành cùng cô mở ra những khoảng trời rộng hơn.

6 năm sau lần gặp đầu tiên, Nhiên tình cờ nhìn thấy trang Facebook của Duyên. Nhận ra cô gái năm nào, anh chủ động kết bạn. Những cuộc trò chuyện bắt đầu, từ học hành, công việc đến cuộc sống thường ngày, hai người dần hiểu nhau hơn. Khoảng cách địa lý không còn là trở ngại quá lớn khi họ có thể thường xuyên trò chuyện, chia sẻ. Một lần, Nhiên nhắn: “Em có cần người trợ giảng tiếng Anh không?”. Duyên đáp: “Có, anh có dám ra ngoài Bắc không?”. Rồi cô gửi địa chỉ nhà ở xã Tân Dĩnh và nghĩ đó chỉ là câu nói đùa, bởi cô không tin một người ở cách mình hơn nghìn cây số lại tìm đến. Nhưng Nhiên đã đến.

Duyên nhớ hôm đó vào buổi tối muộn một ngày tháng 8/2019, gia đình đã tắt điện chuẩn bị đi ngủ, bỗng nghe thấy tiếng xe máy dừng trước cửa. Tiếng gọi của Nhiên khiến Duyên bất ngờ. Bà Vinh khi ấy cũng không biết chuyện. Thấy một thanh niên lạ mặt đến tìm con gái vào buổi tối, bà lo lắng gọi người thân đến. Nhiên kể, anh đi máy bay ra Hà Nội rồi thuê xe máy, tự tìm đường về xã Tân Dĩnh. “Tôi vừa đi vừa hỏi thăm đường, mãi rồi cũng đến trước cổng nhà. Khi nghe Duyên trả lời, tôi biết tôi đã gặp được người mà bấy lâu tôi tìm kiếm”- Nhiên nói.

Sau chuyến thăm bất ngờ đó, Nhiên nhiều lần từ Nam ra Bắc. Hai người có thêm thời gian tìm hiểu nhau, cùng chia sẻ về công việc, gia đình và cuộc sống. Duyên cũng dần hiểu hơn về hoàn cảnh của Nhiên. Gia đình anh ở phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh không khá giả, bố mẹ anh bị khiếm thính, các em còn nhỏ. Nhiên cũng từng trải qua nhiều công việc trước khi ổn định với nghề dạy học. Tình cảm giữa hai người vì thế được xây dựng qua những lần gặp gỡ và những câu chuyện rất đời thường. Tháng 4/2020, một đám cưới giản dị diễn ra tại thôn Tân Sơn. Duyên và Nhiên chính thức trở thành vợ chồng trong niềm vui của gia đình, người thân và bà con lối xóm.

Căn nhà đầy ắp tiếng cười

Sau ngày cưới, cuộc sống của Duyên và Nhiên gắn với căn nhà trên đỉnh đồi xóm Đông. Rồi lần lượt ba người con đủ cả “nếp - tẻ” chào đời. Ba đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ, ông bà. Duyên cảm nhận được giọng nói, tiếng bước chân và thói quen của các con. Hằng ngày, Nhiên chăm lo ruộng đồng cùng bố mẹ vợ, đỡ đần Duyên việc nhà. Trong cuộc sống không tránh khỏi những lúc cơm “không lành, canh không ngọt”. Duyên kể: “Tôi là người khiếm thị nên mọi đồ dùng, vật dụng phải để đúng chỗ, ngăn nắp, khi cần có thể tìm được ngay hoặc di chuyển không bị vướng. Nhưng anh ấy nhiều lúc không làm đúng như vậy, đồ chơi của các con, giày dép… để lung tung, mỗi nơi một chiếc khiến tôi bị vấp ngã hoặc không tìm thấy. Những lúc ấy tôi bực mình nhưng nghe thấy tiếng cười của chồng, con là giận hờn tan biến”.

Chị Ngô Thị Hồng Duyên (thứ ba từ phải sang) trao giải cho một số thí sinh đoạt giải tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng của Hội Người mù thành phố.

Với anh Nhiên, niềm vui lớn nhất là mỗi ngày được thấy các con khôn lớn, nụ cười trên môi người vợ mà anh lặn lội cả ngàn cây số để tìm được. Có những kỷ niệm khiến anh không thể quên. Có lần anh không quen với khí hậu lạnh giá của miền Bắc vào mùa đông nên bị ốm nặng. Đi bệnh viện khám cho kết quả anh bị tắc tĩnh mạch chi trên, hai tay vận động khó khăn, nguy cơ ảnh hưởng lâu dài. Thế nhưng với tình yêu của chị Duyên và sự chăm sóc của gia đình bên vợ, anh đã vượt qua bệnh tật, trở lại chăm sóc cho một nửa của mình và ba con nhỏ.

Tháng 7/2026, Duyên tham gia Ban Chấp hành và được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Người mù thành phố Bắc Ninh. Nhiên thường đưa đón vợ đến nơi làm việc, các cuộc họp và chương trình của Hội. Với vai trò mới, Duyên quan tâm đến việc hỗ trợ người khiếm thị học nghề, tìm việc làm và tham gia các hoạt động cộng đồng. “Với hơn 2,65 nghìn hội viên, tôi luôn nghĩ làm sao để người khiếm thị có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ở lĩnh vực được phân công, tôi phối hợp mở các lớp học nghề tẩm quất, bấm huyệt; liên hệ với các tổ chức, doanh nghiệp để tạo việc làm. Tham gia giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm do người khiếm thị sản xuất. Tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà, văn hóa, văn nghệ… chăm lo đời sống tinh thần cho những người cùng hoàn cảnh”- Duyên chia sẻ. Công việc khiến cô bận rộn hơn nhưng cũng đem lại cho Duyên cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và hỗ trợ những người có hoàn cảnh giống mình.

Một tình yêu bắt đầu từ cuộc gặp tình cờ, vượt qua hơn nghìn cây số và những khác biệt về hoàn cảnh, để rồi được vun đắp bằng những ngày tháng bình dị bên nhau. Từ một lời mời làm “trợ giảng” tưởng như vu vơ, Nhiên đã tìm thấy người bạn đời của mình; còn Duyên, từ cô gái quen với những giới hạn của bóng tối, có thêm một người đồng hành cùng cô mở ra những khoảng trời rộng hơn. Giờ đây trong căn nhà nhỏ, hạnh phúc của họ thật giản dị. Đó là những ngày tháng hai vợ chồng cùng chăm lo cho gia đình; là tiếng cười vui, tiếng các con gọi bố mẹ mỗi sớm mai.