Lo ngại gia tăng sử dụng thuốc điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý trong học sinh ở Hàn Quốc

Số lượng thuốc methylphenidate được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh ở độ tuổi học sinh. (Nguồn: Getty Images)

Theo báo cáo của Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cùng Viện Quản lý Rủi ro và An toàn Thuốc công bố ngày 4/10, trong 6 tháng đầu năm nay, khoảng 58,05 triệu viên methylphenidate được kê đơn, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2025 và 37,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, nhóm từ 19 tuổi trở xuống chiếm gần một nửa tổng số thuốc được kê, với khoảng 28,81 triệu viên.

Trong đó, nam giới được kê 20,9 triệu viên, cao hơn nhiều so với 7,91 triệu viên ở nữ giới. Riêng số thuốc kê cho nam giới dưới 19 tuổi tăng từ 15,78 triệu viên trong 6 tháng đầu năm 2024 lên 18,73 triệu viên cùng kỳ năm 2025.

Số người được kê methylphenidate cũng tăng đáng kể. Trong tháng 6, khoảng 225.000 người được kê loại thuốc này, tăng khoảng 35.000 người so với cùng kỳ năm trước.

Methylphenidate thuộc nhóm thuốc được kiểm soát tại Hàn Quốc và chỉ được sử dụng theo đơn bác sĩ.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cảnh báo rằng, việc một bộ phận học sinh và phụ huynh coi thuốc này như “thuốc học tập”, với kỳ vọng cải thiện khả năng tập trung và thành tích, là đáng lo ngại trong bối cảnh cạnh tranh học tập và tuyển sinh đại học tại Hàn Quốc ở mức cao.

Các cơ quan y tế cảnh báo, việc sử dụng methylphenidate không đúng chỉ định có thể gây đau đầu, mất ngủ và ảo giác, đồng thời nhấn mạnh, thuốc không phải là sản phẩm giúp nâng cao thành tích học tập đối với những người không mắc ADHD.

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cho biết đã phát hiện 1.733 bài đăng trực tuyến rao bán hoặc hỗ trợ mua bán trái phép methylphenidate trong các đợt kiểm tra hồi tháng 5 và tháng 8. Cơ quan này cảnh báo việc mua thuốc qua mạng không có đơn hoặc sử dụng thuốc do người khác cung cấp có thể bị xử phạt.

Mức tăng của methylphenidate cũng cao hơn đáng kể so với một số loại thuốc được kiểm soát khác. Trong 6 tháng đầu năm, số đơn thuốc giảm đau, thuốc chống lo âu và thuốc an thần chỉ tăng 0,4-4,5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đơn thuốc đối với thuốc giảm cảm giác thèm ăn và thuốc ho lại giảm.

Số liệu trên đang làm gia tăng quan ngại tại Hàn Quốc về việc sử dụng thuốc ADHD ngoài mục đích điều trị, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kê đơn, sử dụng và mua bán trái phép loại thuốc này.