Tình tan, án đến từ cơn ghen tuông

Đâm người tình sau phút mặn nồng

Phòng xử án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An không có những tiếng khóc lớn. Khi Lương Văn Hưng (SN 1982, trú xã Môn Sơn, Nghệ An) được dẫn vào phòng xử án, chị Vi Thị N. (SN 1976, trú xã Con Cuông) vội quay mặt đi. Giữa họ từng là mối quan hệ tình cảm, nhưng giờ đây một người trở thành bị cáo, người còn lại mang trên mình những thương tích nặng.

Sau khi hôn nhân đổ vỡ, đầu năm 2023, Hưng quen biết chị N. rồi chuyển đến sống cùng như vợ chồng tại nhà người phụ nữ này. Thời gian đầu, cuộc sống của họ khá êm đềm. Tuy nhiên, càng chung sống, giữa hai người càng phát sinh mâu thuẫn.

Theo nội dung vụ án, Hưng thường ghen tuông, nghi ngờ người tình có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Những lần cãi vã liên tiếp khiến tình cảm giữa hai người rạn nứt. Đến cuối năm 2025, chị N. yêu cầu Hưng rời khỏi nhà.

Bị cáo Lương Văn Hưng tại tòa.

Không chấp nhận việc người tình muốn chấm dứt mối quan hệ, Hưng nhiều lần hậm hực, thậm chí đe dọa sẽ giết chị N. nếu chị quyết tâm chia tay.

Trưa 19/3/2026, Hưng đến nhà chị N. chơi, ăn uống rồi ở lại qua đêm. Rạng sáng hôm sau, sau khi hai người thân mật, chị N. yêu cầu Hưng rời khỏi nhà.

Bực tức, Hưng đi vào bếp lấy một chiếc kéo rồi bước ra sân. Lúc này, thấy chị N. đang đứng nghe điện thoại, Hưng lao tới dùng kéo đâm liên tiếp vào vùng bụng, ngực và tay của người tình.

Bị tấn công bất ngờ, chị N. chỉ biết dùng tay chống đỡ và kêu cứu. Sau khi gây án, Hưng cầm hung khí bỏ chạy đến nhà hàng xóm, vứt chiếc kéo xuống hố bùn. Ít phút sau, Hưng quay lại nhặt hung khí rồi đến Công an xã Con Cuông đầu thú.

Chị N. được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Kết quả giám định cho thấy người phụ nữ này bị nhiều thương tích nghiêm trọng. Đáng chú ý, một vết thương ở thành ngực bên trái làm đứt động mạch ngực trong, tràn máu màng ngoài tim và tràn dịch khoang màng phổi. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị N. được xác định là 63%.

Hối hận muộn màng

Tại phiên tòa, Lương Văn Hưng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo cho rằng bản thân nhiều lần bị chị N. chửi bới, xúc phạm, đuổi ra khỏi nhà nên bức xúc, dẫn đến mất kiểm soát.

Tuy nhiên, những lời xúc phạm hay mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm không thể là lý do để một người dùng hung khí tấn công, đe dọa tính mạng người khác.

Trước Hội đồng xét xử, Hưng cúi đầu, tỏ vẻ ăn năn, hối hận. Phía dưới, chị N. gần như không nói nhiều.

Sau khi bị bắt, Hưng tác động gia đình bồi thường cho bị hại 50 triệu đồng. Tuy nhiên, cho rằng những thiệt hại về sức khỏe, tinh thần và kinh tế là quá lớn, chị N. yêu cầu bị cáo bồi thường hơn 1,8 tỷ đồng.

Bản án 12 năm tù khép lại mối tình bắt nguồn từ những cơn ghen tuông.

Hội đồng xét xử phân tích, việc chị N. giữ được mạng sống là điều may mắn đối với Hưng. Bị cáo sử dụng kéo - một hung khí nguy hiểm - đâm liên tiếp vào nhiều vị trí trên cơ thể bị hại, trong đó có những vùng trọng yếu như ngực, bụng. Hành vi này thể hiện ý thức tước đoạt tính mạng người khác. Nếu nạn nhân không được phát hiện, cấp cứu kịp thời, hậu quả có thể đặc biệt nghiêm trọng.

Từ các chứng cứ trong hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Lương Văn Hưng đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”. Việc truy tố bị cáo về tội danh này là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Khi lượng hình, tòa xem xét việc Hưng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, sau khi gây án đã ra đầu thú và tác động gia đình khắc phục một phần hậu quả.

Sau thời gian nghị án, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt Lương Văn Hưng 12 năm tù về tội “Giết người”, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại 173 triệu đồng.

Bản án khép lại phiên tòa, Hưng cúi đầu rời phòng xử án, phía trước là những năm tháng dài trong trại giam. Còn chị N. trở về với cuộc sống đã không còn nguyên vẹn.