Hà Nội xử lý hơn 4.200 vụ vi phạm thương mại

Thông tin được Chi cục Quản lý thị trường thành phố công bố tại Hội nghị thông tin chuyên đề do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức sáng 2-10.

Từ điểm bán đến kho hàng, không gian mạng

Cùng với số tiền phạt hành chính hơn 60,4 tỷ đồng, lực lượng chức năng đã tịch thu lượng hàng hóa trị giá trên 14,5 tỷ đồng; đồng thời buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả lượng hàng vi phạm trị giá hơn 41,7 tỷ đồng.

Trong 4.201 vụ việc bị xử lý, có 1.606 trường hợp hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 1.190 trường hợp hàng nhập lậu; 522 trường hợp hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; 332 trường hợp vi phạm về giá; 208 trường hợp trong lĩnh vực thương mại điện tử và 6 trường hợp hàng giả.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Dương Mạnh Hùng thông tin tại Hội nghị.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Dương Mạnh Hùng, các vi phạm về nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ tập trung ở nhóm hàng tiêu dùng.

Phương thức vi phạm cũng có sự thay đổi, không chỉ diễn ra tại các cửa hàng, cơ sở kinh doanh truyền thống mà còn gắn với kho hàng, điểm tập kết và hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, website, mạng xã hội, livestream.

Trong nhiều trường hợp, hàng hóa vi phạm được chia nhỏ, vận chuyển và giao nhận qua nhiều khâu trung gian nhằm che giấu nguồn hàng và chủ thể vi phạm.

Dịch chuyển trọng tâm: Truy vết từ gốc, xử lý theo chuỗi

Số liệu xử lý trong 9 tháng cho thấy, cùng với kiểm tra tại điểm bán, công tác quản lý cần được tăng cường ngay từ khâu đầu vào và quá trình lưu thông hàng hóa.

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra từ nguồn hàng, hóa đơn, chứng từ đến quá trình lưu thông, phân phối; thực hiện nhận diện rủi ro, phát hiện sớm trên mạng, xác minh ngoài thực tế, truy tìm nguồn gốc và xử lý theo chuỗi.

Trong những tháng cuối năm, nhất là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, Chi cục dự kiến xây dựng 11 địa bàn, nhóm địa bàn trọng điểm, giao các Đội Quản lý thị trường tập trung nắm bắt tình hình, kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Các nhóm hàng được tập trung kiểm tra gồm lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm, thời trang, điện tử, điện gia dụng và hàng thiết yếu. Lực lượng Quản lý thị trường cũng tăng cường kiểm soát thương mại điện tử, mạng xã hội, an toàn thực phẩm, xăng dầu, thuốc lá và hàng hóa kinh doanh có điều kiện.