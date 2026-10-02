Điều tra nhóm hỗ trợ tổ chức đánh bạc, nhận - chuyển hơn 1.000 tỷ đồng

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 12-9, Công an xã Đại Phúc phối hợp với Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Thái Nguyên kiểm tra tại nhà Nguyễn Văn Tân phát hiện Tân và Nguyễn Đình Trường (đều sinh năm 2005, cùng trú tại xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên) đang điều hành nhóm đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Sau đó, hồ sơ vụ việc được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) giải quyết theo thẩm quyền.

Qua điều tra, từ tháng 6 đến tháng 9-2026, thông qua một đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch giới thiệu, Tân và Trường kết nối với đường dây đánh bạc để thực hiện nhiệm vụ nhận, trả tiền đánh bạc.

Hai đối tượng thuê: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Quý Dương, (sinh từ năm 2003 đến 2005, cùng trú tại xã Phú Lạc) và đối tượng Nguyễn Văn Chiến (sinh năm 2006, trú tại xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên) để mở 40 tài khoản ngân hàng, phục vụ nhận, trả tiền đánh bạc cho các đối tượng tham gia đánh bạc trên không gian mạng.

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự lấy lời khai của Nguyễn Văn Tân (áo đỏ trắng) và Nguyễn Đình Trường.

Tân và Trường được “nhà cái” trả 25 đến 30 triệu/tháng, các đối tượng khác được trả từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng. Nhiệm vụ của các đối tượng là mở tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau rồi cung cấp cho Tân để chuyển cho “nhà cái” lập trình, gán thông tin vào các ứng dụng trên điện thoại, điều khiển ngầm điện thoại, vượt OTP bảo mật, nhận diện màn hình ngân hàng Việt Nam.

Tân nhận được từ “nhà cái” 10 điện thoại thông minh để sử dụng, duy trì hoạt động thường xuyên để các ứng dụng trên điện thoại tự động nhận, chuyển tiền đi. Khi phát sinh giao dịch trên 10 triệu đồng, các đối tượng sẽ quét khuôn mặt (sinh trắc học) hoặc xử lý khi giao dịch gặp sự cố.

Trong thời gian trên, các tài khoản đã thực hiện nhận, chuyển với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội tổ chức đánh bạc; mở rộng điều tra, khởi tố thêm 4 đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.