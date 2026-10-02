Phổ biến quy định pháp luật trong kinh doanh xăng dầu

Hội nghị nhằm cập nhật, phổ biến những quy định pháp luật mới đến các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; đồng thời trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Tại hội nghị, đại diện Sở Công Thương triển khai các quy định về kinh doanh xăng dầu theo các nghị định của Chính phủ, Thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương và Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP của Chính phủ.

Quang cảnh hội nghị.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường phổ biến các quy định về đất đai, bảo vệ môi trường đối với cửa hàng, dự án kinh doanh xăng dầu; trong đó tập trung vào mục đích sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hình thức, thời hạn sử dụng đất và các thủ tục có liên quan.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, các đại biểu được thông tin về công tác thẩm định thiết kế phòng cháy, chữa cháy; kiểm tra phòng cháy, chữa cháy định kỳ, đột xuất và những yêu cầu về hồ sơ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu.

Hội nghị cũng triển khai các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; quy định xử phạt vi phạm hành chính và những hành vi vi phạm phổ biến trong lĩnh vực này.

Thông qua hội nghị, các cơ quan quản lý và thương nhân kinh doanh xăng dầu có thêm thông tin để thực hiện đúng các quy định pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đúng quy định.