Thủ đoạn vượt rào sinh trắc học ngân hàng của nhóm Gen Z điều hành dòng tiền cờ bạc nghìn tỷ

Trước đó, Công an xã Đại Phúc đã phối hợp cùng Công an tỉnh Thái Nguyên bất ngờ kiểm tra hành chính tại nhà của Nguyễn Văn Tân (SN 2005, trú tại xã Phú Lạc). Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Tân cùng Nguyễn Đình Trường (SN 2005) đang thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên.

Qua điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên xác định: Từ tháng 6 đến tháng 9/2026, thông qua một đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch giới thiệu, Tân và Trường kết nối với đường dây đánh bạc để thực hiện nhiệm vụ nhận, trả tiền đánh bạc.

Tân và Trường đã thuê Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Quý Dương, sinh từ năm 2003 đến 2005, cùng trú tại xã Phú Lạc và đối tượng Nguyễn Văn Chiến (SN 2006, trú tại xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên) để mở 40 tài khoản ngân hàng để phục vụ nhận, trả tiền đánh bạc cho các đối tượng tham gia đánh bạc trên không gian mạng.

Tân và Trường được “nhà cái” trả 25 đến 30 triệu/tháng, các đối tượng khác được trả từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng. Nhiệm vụ của các đối tượng là mở tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau rồi cung cấp cho Tân để chuyển cho “nhà cái” lập trình, gán thông tin vào các ứng dụng trên điện thoại, điều khiển ngầm điện thoại, vượt OTP bảo mật, nhận diện màn hình ngân hàng Việt Nam.

Tân nhận được từ “nhà cái” 10 điện thoại thông minh để sử dụng, duy trì hoạt động thường xuyên để các ứng dụng trên điện thoại tự động nhận, chuyển tiền đi. Khi phát sinh giao dịch trên 10 triệu đồng, các đối tượng sẽ quét khuôn mặt (sinh trắc học) hoặc xử lý khi giao dịch gặp sự cố.

Trong thời gian trên, các tài khoản đã thực hiện nhận, chuyển với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội tổ chức đánh bạc, mở rộng điều tra, khởi tố thêm 4 đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc.

Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.