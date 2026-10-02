Bắt tạm giam đối tượng dùng kéo đâm bạn nhậu ở xã Phước Hậu

Ngày 2-10, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Văn Đông (sinh năm 1981, trú thôn Phước An 1, xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án xảy ra tại thôn Phước An 1, xã Phước Hậu.

Cơ quan điều tra tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 21-5, Huỳnh Văn Đông cùng 3 người khác tổ chức ăn nhậu tại nhà một người trong nhóm, ở xã Phước Hậu. Trong lúc nhậu, Đông xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông sinh năm 1965, trú cùng xã. Cho rằng Đông có lời lẽ hỗn hào, người này dùng một vật (chưa xác định được chủng loại) đâm Đông, gây xây xát, chảy máu. Bực tức, Đông quay vào trong nhà, lấy một cây kéo rồi trở lại bàn nhậu. Thấy Đông cầm kéo, người đàn ông bỏ chạy nhưng bị Đông đuổi kịp. Đông dùng kéo đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng trọng yếu, gây thương tích cho nạn nhân với tỷ lệ tổn thương cơ thể 30%. Nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau khi gây án, Huỳnh Văn Đông đến cơ quan Công an đầu thú.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.