Tình hình sức khỏe của nạn nhân sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai sau khi biết vợ con tử vong

Ngày 2/10, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, TP. Đồng Nai cho biết, người nhà vừa thông báo cho anh N.V.Q. (41 tuổi), nạn nhân sống sót trong vụ thảm án tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP. Đồng Nai, về việc 3 người thân tử vong.

Theo thông tin trên báo Tiền phong, sau khi biết tin, anh Q. bị sốc nặng. Gia đình phải mời bác sĩ tâm lý đến hỗ trợ, giải thích và giúp anh ổn định tinh thần.

Khu vực ban công nhà anh Nguyễn Viết Quang - nơi Nguyễn Đức Anh đột nhập. Ảnh: Phạm Hải.↵

Theo đại diện bệnh viện, hiện sức khỏe anh Q. đã ổn định nhưng chưa thể xuất viện do tâm lý vẫn chưa ổn định.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Anh (SN 2005) từng có quan hệ tình cảm với chị Đ.T.P.A. Sau khi chị P.A. chủ động chia tay, ngày 3/9/2026, Đức Anh tìm đến nhà chị này và tìm cách đột nhập nhưng không thành do cửa bị khóa.

Sau đó, Đức Anh sang nhà anh N.V.Q., nằm liền kề nhà chị P.A., rồi đột nhập vào bên trong. Khi bị phát hiện, Đức Anh dùng dao tấn công anh Q. Trong lúc chống trả để bảo vệ bản thân, anh Q. khiến Đức Anh bị thương.

Tuy nhiên, Đức Anh tiếp tục truy đuổi anh Q. ra khu vực đường phía trước nhà và dùng dao tấn công nhiều lần. Anh Q. bị nhiều thương tích nghiêm trọng, với tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 76%.

Nghi phạm Nguyễn Đức Anh. Ảnh: CA.

Sau khi tấn công anh Q., Đức Anh quay vào nhà và tiếp tục dùng dao tấn công chị H.T.M. (vợ anh Q.), cháu N.N.H. (SN 2025) và cháu N.T.H. (SN 2015), là hai con của anh Q. Cả 3 người đều tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an TP. Đồng Nai bắt giữ Nguyễn Đức Anh tại hiện trường và đưa anh Q. đi cấp cứu kịp thời.

Trước đó, theo tin từ Công an TP Đồng Nai, dự kiến ngày 6/10, TAND TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đức Anh, ngụ phường Hố Nai, TP. Đồng Nai. Bị cáo bị Viện KSND TP. Đồng Nai truy tố về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.