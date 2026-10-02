Đề nghị truy tố đối tượng Giết người và Gây rối trật tự công cộng

Bị can Mai Anh Nhật tại Cơ quan điều tra. (Ảnh:CA)

Trước đó, do có mâu thuẫn, vào khoảng 11h55’ ngày 30/1/2026, Mai Anh Nhật (SN 1983, ngụ xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe ôtô bán tải, đuổi theo, chặn xe ôtô do ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1962, ngụ phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển. Sau đó, xe của Nhật va chạm với xe ôtô của ông Hùng.

Sau khi xảy ra va chạm, ông Hùng mở cửa xe bước xuống xe thì Nhật dùng tay đấm liên tiếp vào vùng đầu của ông Hùng và dùng chân đá vào phần cổ bên trái của ông Hùng làm ông Hùng bất tỉnh nằm trên đường.

Lúc này, người dân thấy ông Hùng bất tỉnh nên kêu Nhật đưa đi cấp cứu. Sau đó, Nhật lái xe chở ông Hùng vào Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa cấp cứu.

Ông Hùng sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á - Đức Hòa điều trị rồi được chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) tiếp tục điều trị. Đến khoảng 23h ngày 31/1/2026 thì ông Hùng tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Qua vụ án trên, Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân nâng cao ý thức về chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, kiềm chế bản thân, không để những mâu thuẫn tức thời trong cuộc sống mà thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, phạm tội để xảy ra hậu quả đáng tiếc.