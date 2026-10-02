VKSND khu vực 13, TP Đồng Nai tham gia phiên họp xét áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng

Hình ảnh tại phiên họp xem xét, áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng.

Theo đó, VKSND khu vực 13 đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai tổ chức phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với bị can P.H.L. là người chưa thành niên phạm tội.

Theo nội dung vụ án, vào ngày 19/5/2025, bị can P.H.L. cùng với các bị can S.L; S.V.H; và Đ.H.T.P. đã lợi dụng sơ hở, lấy trộm của gia đình ông Đ.T.H. ở thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, thành phố Đồng Nai một số tài sản là phụ tùng xe máy cày, sau đó đem đi tiêu thụ, tổng trị giá trị tài sản các bị can chiếm đoạt là 3.031.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định, tại thời điểm phạm tội P.H.L. chưa đủ 18 tuổi, bị can phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bản thân bị can chưa có tiền án, tiền sự và đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Qua đó, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân phường Phước Long, thành phố Đồng Nai cử người làm công tác xã hội xây dựng báo cáo công tác điều tra xã hội để có cơ sở xem xét, xử lý chuyển hướng đối với bị can P.H. L.

Trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân bị can và các tình tiết khác theo đề nghị của người làm công tác xã hội, Ủy ban nhân dân phường Phước Long, thành phố Đồng Nai, Trợ giúp viên pháp lý, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai đã đề nghị áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng giáo dục tại xã phường, theo quy định tại Điều 36, Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Việc đề nghị áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng thể hiện rõ vai trò của mình trong việc bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất; đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.