Khởi tố nhóm thanh niên Hưng Yên trộm chó, dùng dao chém người khi bị phát hiện

2 đối tượng trong 4 đối tượng vừa bị khởi tố. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Tối 2/10, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đàm Văn Kha (SN 1991), Nguyễn Bá Đức (SN 1990), Nguyễn Bá Bình (SN 1990) và Đỗ Đình Dũng (SN 1989), cùng trú tại xã A Sào (tỉnh Hưng Yên) về tội “Cướp tài sản” theo khoản 2 Điều 168 Bộ luật hình sự.

Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Trước đó, khoảng 23h ngày 19/9, nhóm này đi trên 2 xe máy, mang theo vợt, đèn pin, bao tải cùng dao và tuýp sắt gắn lưỡi dao để trộm chó, mèo và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.

Khi đến khu vực đê thuộc xã Tiên Lữ, nhóm này bắt được 2 con chó. Do sợ bị phát hiện, các đối tượng đã đuổi đánh anh Trần Văn Vỹ (SN 1990) và anh Trần Văn Duy (SN 1989), cùng trú tại thôn Tân Khai, xã Tiên Lữ. Đỗ Đình Dũng dùng dao chém anh Duy nhiều nhát vào vùng cổ, tay và thắt lưng.

Sau đó, tại khu vực thôn Thọ Khê, xã Ngự Thiên, các đối tượng tiếp tục bắt trộm một con chó của anh Phạm Văn Phong (SN 1991). Khi anh Phong phát hiện, tri hô và ngăn cản, Dũng dùng dao chém vào tay anh Phong để cả nhóm mang con chó bỏ trốn.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn qua nhiều tỉnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã xác minh, truy bắt và làm rõ hành vi của từng đối tượng.

Theo Cơ quan Công an, nhóm này không có việc làm ổn định, thường rủ nhau đi trộm chó, mèo bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các hành vi vi phạm khác của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.