Xử phạt doanh nghiệp kinh doanh phân bón gần 150 triệu đồng.

Theo đó, vào ngày 14-8, Đội QLTT số 6 chủ trì phối hợp Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Đồng Tháp kiểm tra đột xuất đối với Công ty V.H.D. (xã Lấp Vò).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận doanh nghiệp này đang buôn bán 560 gói phân bón lá sinh học có nhãn hàng hóa không ghi đủ các nội dung bắt buộc; cụ thể, không ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa và ghi không đúng nội dung bắt buộc về hướng dẫn sử dụng theo tính chất hàng hóa.

Theo hồ sơ, chứng từ thu thập được trong quá trình thẩm tra, xác minh thông tin, lực lượng chức năng xác định số lượng hàng hóa vi phạm theo hóa đơn là 2.000 gói. Trong đó, số lượng hàng hóa vi phạm đã bán ra thị trường để tiêu thụ là 1.440 gói. Tổng trị giá tang vật vi phạm gần 170 triệu đồng.

Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính, ngày 28-9, Đội trưởng Đội QLTT số 6 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty V.H.D về hành vi vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, với tổng số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước gần 150 triệu đồng. Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc thu hồi và ghi nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông.