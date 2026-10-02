Đối tượng cầm đầu vụ gây rối ở bán đảo Hải Minh ra đầu thú

Quá trình điều tra xác định: Xuất phát từ việc anh N.T.T. ở bán đảo Hải Minh vay mượn tiền của 1 người quen của Tuấn nên Tuấn đã rủ thêm nhiều đối tượng khác tìm anh T. để đòi nợ.

Đối tượng Tuấn đã ra đầu thú. Ảnh: Văn Giang

Tối 25-5-2026, Tuấn cùng đồng bọn mang theo loa kẹo kéo, đèn pin để bán đảo Hải Minh quậy phá, chửi bới trong nhiều giờ. Dù bị Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự tại địa phương đến nhắc nhở nhưng nhóm đối tượng tiếp tục di chuyển lên ghe rồi phát loa chửi bới.

Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 13-6, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị bắt giữ 5 đối tượng trong nhóm của Tuấn.

Riêng Tuấn và Khổng Văn Hiếu (SN 2002, trú tại phường Quy Nhơn) vẫn bỏ trốn nên đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát lệnh truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Song song với lệnh truy nã, Đại tá Dương Văn Long - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã có thư kêu gọi Tuấn và Hiếu nhanh chóng chấm dứt việc lẩn trốn, tự giác ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

Thư kêu gọi nêu rõ: Chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với các hành vi vi phạm và việc tiếp tục lẩn trốn không thể giải quyết được hậu quả do hành vi phạm tội đã gây ra.

Ngược lại, bị can tự giác ra đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải là cách để người vi phạm đối diện với sai phạm, chấp hành pháp luật và có cơ hội làm lại cuộc đời.

Qua đó, đối tượng Tuấn đã tự nguyện ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục vận động Hiếu và xác minh xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.