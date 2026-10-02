Tiếp nhận, cứu hộ 3 cá thể động vật hoang dã tại Quảng Trị

Tiếp nhận cá thể Khỉ đuôi lợn do người dân phát hiện và bàn giao cho UBND xã Vĩnh Định. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiếp nhận 2 cá thể động vật hoang dã gồm rùa núi vàng (Indotestudo elongata) và khỉ vàng (Macaca mulatta) do UBND phường Bắc Gianh và UBND xã Cam Hồng bàn giao. Đây là các cá thể được người dân phát hiện đi lạc khỏi sinh cảnh và chủ động trình báo với chính quyền địa phương. Quá trình giao nhận có sự phối hợp, chứng kiến của lực lượng kiểm lâm, công an và bộ đội biên phòng sở tại.

Ngoài ra, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật còn tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) do UBND xã Nam Ba Đồn bàn giao. Cá thể này được người dân phát hiện đi lạc vào vườn, sau đó gia đình tạm thời bắt giữ và trình báo chính quyền địa phương.

Theo đại diện Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, sau khi tiếp nhận thông tin, UBND các xã, phường đã phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện thủ tục tiếp nhận và thông báo công khai để xác minh chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp. Sau thời hạn thông báo theo quy định nhưng không xác định được chủ sở hữu, đồng thời xác định các cá thể không phải tang vật, vật chứng của vụ vi phạm pháp luật, địa phương tiến hành bàn giao cho Trung tâm để cứu hộ.

Cá thể Khỉ đuôi lợn có trọng lượng 3kg được tiếp nhận và cứu hộ. Ảnh: TTXVN phát

Ngay sau khi tiếp nhận, bác sỹ thú y của Trung tâm kiểm tra sức khỏe, đánh giá thể trạng và bố trí khu vực chăm sóc phù hợp. Kết quả kiểm tra đối với các cá thể tiếp nhận trong đợt gần đây cho thấy rùa núi vàng nặng 0,9 kg, khỉ vàng nặng 5 kg; khỉ đuôi lợn nặng 5 kg và có thể trạng gầy, yếu.

Theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm, loài động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp) thì rùa núi vàng, khỉ vàng và khỉ đuôi lợn thuộc nhóm IIB. Các cá thể được cách ly để theo dõi, chăm sóc, phục hồi sức khỏe và tập tính sinh thái theo quy trình chuyên môn. Khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, Trung tâm sẽ phối hợp thực hiện tái thả về môi trường tự nhiên phù hợp.

Việc người dân chủ động trình báo, giao nộp động vật hoang dã khi phát hiện các cá thể đi lạc khỏi sinh cảnh góp phần hạn chế nguy cơ động vật bị săn bắt, nuôi nhốt hoặc gặp nguy hiểm; đồng thời tạo điều kiện để cơ quan chức năng tiếp nhận, chăm sóc và phục hồi trước khi đưa trở lại môi trường tự nhiên.