Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hưng Vũ hướng dẫn công dân viết đơn tình nguyện

Năm 2027, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của tỉnh được giao chỉ tiêu 1.580 công dân. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có trên 7.370 công dân tham gia khám tuyển, trong đó có trên 4.670 công dân đạt tiêu chuẩn sức khỏe. Cùng với đó, toàn tỉnh đã có 596 lá đơn tình nguyện nhập ngũ, tăng 54 đơn so với năm 2025.

Tại xã Na Sầm, ngay từ đầu tháng 10/2026, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã tiếp nhận lá đơn của em Vi Mạnh Hùng (sinh năm 2008) thôn 1, xã Na Sầm. Trong đơn, nam thanh niên trẻ bày tỏ nhận thức rõ bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng, đồng thời cam kết tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Em Vi Mạnh Hùng chia sẻ: Sau khi học xong lớp 12, được gia đình ủng hộ và nghe các anh bộ đội, cán bộ xã tuyên truyền về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, em quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Em mong muốn được rèn luyện trong môi trường kỷ luật của quân đội để bản thân trưởng thành hơn, đóng góp một phần sức trẻ bảo vệ quê hương.

Cùng chung quyết tâm đó, tại xã Cao Lộc, em Hứa Quang Hiếu, thôn Bản Loà cũng là một trong những thanh niên gửi đơn tình nguyện ngay khi địa phương triển khai công tác tuyển quân. Em Hứa Quang Hiếu cho biết: Khi biết thông tin về đợt tuyển quân năm nay, em đã trao đổi với bố mẹ và chủ động viết đơn tình nguyện. Với em, được đứng trong hàng ngũ lực lượng vũ trang là niềm tự hào lớn. Em sẽ chấp hành nghiêm các yêu cầu khám tuyển và sẵn sàng lên đường khi có lệnh gọi nhập ngũ.

Sự gia tăng số lượng đơn tình nguyện trên toàn tỉnh là kết quả trực tiếp từ việc triển khai bài bản, đồng bộ quy trình tuyển quân tại cơ sở, trong đó cơ quan quân sự cấp xã giữ vai trò nòng cốt. Tại xã Thất Khê, ngay từ khâu rà soát nguồn, nắm chắc hoàn cảnh từng gia đình thanh niên trong độ tuổi, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã trực tiếp tuyên truyền, giải đáp kịp thời các chế độ, chính sách đối với quân nhân tại ngũ và xuất ngũ. Nhờ cách làm sát dân, đến thời điểm hiện tại, xã Thất Khê đã tiếp nhận 11 lá đơn tình nguyện nhập ngũ.

Trung tá Bùi Thành Đô, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thất Khê cho biết: Chúng tôi bám sát từng thôn, bản để rà soát chắc nguồn thanh niên, đồng thời trực tiếp gặp gỡ gia đình và các em để tuyên truyền rõ quyền lợi, nghĩa vụ theo Luật Nghĩa vụ quân sự. Khi thanh niên và gia đình hiểu đúng, hiểu đủ thì sự đồng thuận rất cao. Các lá đơn tình nguyện là minh chứng cho nhận thức tích cực của tuổi trẻ xã Thất Khê, tạo tiền đề thuận lợi để địa phương hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân.

596 lá đơn tình nguyện nhập ngũ là minh chứng cho kết quả bước đầu trong công tác tuyển quân năm 2027 của tỉnh, khẳng định bản lĩnh chính trị và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.