Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối Nội Bài – Sóc Sơn – Đại Lải góp phần tăng kết nối giao thông, hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch đô thị vệ tinh Sóc Sơn. (Video: Trương Hiếu)

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối sân bay Nội Bài qua đô thị vệ tinh Sóc Sơn đến đường nối khu du lịch Đại Lải được UBND TP. Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 6148/QĐ-UBND ngày 11/12/2025. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 đến năm 2029, địa điểm xây dựng tại các xã Kim Anh, Sóc Sơn và Nội Bài, với diện tích sử dụng đất khoảng 54 ha.

Theo quyết định phê duyệt, tuyến đường dài khoảng 10,11 km, mặt cắt ngang rộng 50 m. Điểm đầu tại khu vực nút giao với đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn, thuộc địa phận xã Sóc Sơn; điểm cuối giao với đường Đại Lải thuộc tỉnh Phú Thọ. Tuyến được bố trí hai phần đường xe chạy, mỗi bên rộng 11,25 m, cùng hệ thống hè đường, dải phân cách hoặc mương phù hợp với từng đoạn.

Mục tiêu đầu tư là kết nối giao thông giữa các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai qua đô thị vệ tinh Sóc Sơn đến sân bay quốc tế Nội Bài; đồng thời kết nối với đường Võ Nguyên Giáp về trung tâm Hà Nội. Tuyến đường cũng góp phần liên kết các trục giao thông quan trọng như Quốc lộ 3, đường 35 và cao tốc Nội Bài – Lào Cai, tạo thuận lợi cho đi lại, vận chuyển hàng hóa và giao thương giữa các địa phương.

Ngày 25/11/2026, trao đổi với phóng viên Báo Công lý, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Kim Anh cho biết, đây là dự án trọng điểm của xã. Ban đang khẩn trương thực hiện các công việc chuẩn bị, phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai dự án theo kế hoạch vào đầu tháng 12/2026.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Kim Anh chia sẻ với phóng viên Báo Công lý

Bên cạnh ý nghĩa kết nối giao thông, dự án còn góp phần hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch đô thị vệ tinh Sóc Sơn. Tuyến đường khi hoàn thành được kỳ vọng tăng khả năng thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ, khai thác lợi thế kết nối giữa sân bay Nội Bài với khu vực Đại Lải và các địa phương lân cận.

Để bảo đảm hiệu quả đầu tư, thành phố yêu cầu chủ đầu tư rà soát thiết kế các nút giao, bảo đảm kết nối đồng bộ với quy hoạch và an toàn giao thông. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm ổn định đời sống người dân. Việc thông tin, tuyên truyền, giải quyết kịp thời các kiến nghị phát sinh cũng được chú trọng nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Cùng với đó, dự án phải tuân thủ các yêu cầu về chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Các giải pháp giao thông thông minh và ứng dụng mô hình thông tin công trình tiếp tục được nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý và khai thác tuyến đường.

Với quy mô đầu tư và vai trò kết nối liên vùng, công trình được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển cho xã Kim Anh và khu vực phía Bắc Thủ đô.