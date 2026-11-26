Một cơ sở bảo dưỡng thực hiện đo khí thải xe máy. (Ảnh: TTXVN)

Cùng với việc kiểm soát niên hạn xe máy quá hạn sử dụng nhiên liệu hóa thạch, thành phố Hà Nội cũng lên kế hoạch thiết lập hệ thống các trạm kiểm định khí thải xe nhằm triển khai vùng phát thải thấp theo lộ trình đề ra.

Mở rộng thí điểm vùng phát thải thấp

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố đã bắt đầu thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực Vành đai 1. Trong đó, giai đoạn 1 từ ngày 1/7-31/12/2026 được thực hiện tại khu vực 1 (vùng lõi thí điểm) bên trong đường bao khu vực phố đi bộ và chợ đêm phường Hoàn Kiếm.

Giai đoạn 2, Hà Nội sẽ mở rộng thí điểm tại khu vực 1, 2, 3 (Hoàn Kiếm, Cửa Nam) từ ngày 1/1-31/12/2027.

Cụ thể, phạm vi thí điểm vùng phát thải thấp gồm: khu vực 1 (vùng lõi thí điểm) bên trong đường bao khu vực phố đi bộ và chợ đêm phường Hoàn Kiếm (12 tuyến phố bao quanh: Tràng Tiền - Hàng Khay - Lê Thái Tổ - Hàng Đào - Hàng Ngang - Hàng Buồm - Mã Mây - Hàng Bạc - Hàng Mắm - Nguyễn Hữu Huân - Lý Thái Tổ - Ngô Quyền); diện tích 0,45km²; chu vi 3,2km; dân số khoảng 20.000 người.

Khu vực 2 (khu vực mở rộng) bên trong đường bao: Tràng Thi - Thợ Nhuộm - Hàng Bông - Phùng Hưng - Phan Đình Phùng - Hàng Đậu - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Tràng Tiền - Hàng Khay trở vào trong khu vực phố Cổ; diện tích 1,65km²; chu vi 5,5 km; dân số khoảng 90.000 người.

Khu vực 3: khu vực trong đường bao gồm phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam (gồm các tuyến phố bao quanh: Nguyễn Du - Hàn Thuyên - Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư - Trần Quang Khải - Trần Nhật Duật - Hàng Đậu - Cửa Đông - Lý Nam Đế - Tôn Thất Thiệp - Điện Biên Phủ - Hàng Bông - Cửa Nam - Lê Duẩn); diện tích 3,6km²; chu vi 8,3km; dân số khoảng 136.947 người.

Giai đoạn này cũng cấm toàn bộ các phương tiện giao thông đường bộ (bao gồm xe môtô, xe gắn máy, xe ôtô các loại) từ 19h-24h các ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trong khu vực 1.

Các xe môtô, xe gắn máy hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải nếu sử dụng nhiên liệu hóa thạch sẽ bị cấm hoạt động; các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng thực hiện điều hướng phương tiện trên phần mềm quản lý điều hành xe.

Biển báo lắp đặt khu vực vùng phát thải thấp được thí điểm thực hiện tại thành phố Hà Nội. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Đối với công tác chuyển đổi xanh xe buýt, Hà Nội đã đưa vào hoạt động 397 xe buýt điện trên 22 tuyến. Tính đến nay, toàn thành phố có 880 xe buýt xanh trên 52 tuyến (gồm 741 xe điện, 139 xe sử dụng nhiên liệu hóa lỏng), đạt tỷ lệ 44,4% (vượt trước kế hoạch chuyển đổi xanh năm 2026 đạt 20-23%).

Đề cập đến việc đầu tư phát triển dịch vụ xe đạp điện công cộng, phía Sở Xây dựng Hà Nội thông tin thêm, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và dịch vụ xe điện công cộng On ride hiện nay đang thực hiện phối hợp với 16 ủy ban nhân dân phường nội thành khảo sát 625 vị trí điểm đỗ xe kết nối giao thông công cộng và khu dân cư, trung tâm thương mại... và 400 điểm đỗ xe vị trí tiềm năng trước trụ sở công an phường xã; dự kiến đưa vào hoạt động khoảng 1.500-2000 xe giai đoạn thí điểm.

Xây dựng kế hoạch đo khí thải xe máy

Liên quan đến phương án, lộ trình thải bỏ phương tiện giao thông cũ đã hết niên hạn sử dụng, hằng năm Công an thành phố Hà Nội đều tổ chức rà soát, thông báo yêu cầu chủ xe đến làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe hết niên hạn sử dụng. Trong thời gian 30 ngày, nếu chủ xe không đến làm thủ tục thu hồi cơ quan đăng ký xe sẽ thực hiện thu hồi trên hệ thống đăng ký theo quy định.

Từ ngày 1/1/2026 đến nay, cơ quan đăng ký xe đã tổ chức rà soát và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe trên hệ thống đăng ký đối với 5.354 trường hợp xe ôtô hết niên hạn sử dụng.

Đối với việc thiết lập hệ thống các trạm kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy và triển khai kiểm định khí thải ôtô trên địa bàn thành phố, theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, đơn vị đã xây dựng phương án phát triển cơ sở kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy. Theo đó, Sở Xây dựng sẽ phát triển khoảng 500-600 cơ sở (chủ trương xã hội hóa) theo 4 giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 1: năm 2026-tháng 6/2027 có khoảng 107 cơ sở (bao gồm 30 cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, 70 đại lý của các hãng HEAD và 7 đơn vị đã có văn bản đăng ký. Giai đoạn 2 từ ngày 1/7/2027-tháng 12/2027 khoảng 260 cơ sở, tổ chức thêm các trạm kiểm định lưu động, linh hoạt tại các xã, phường. Giai đoạn 3 từ năm 2028 sẽ có khoảng 300-400 cơ sở, tổ chức thêm các trạm kiểm định lưu động, linh hoạt tại các xã, phường. Giai đoạn 4 từ năm 2029 có 500-600 cơ sở, tổ chức thêm các trạm kiểm định lưu động, linh hoạt tại các xã, phường.

Sau gần 5 tháng triển khai thí điểm vùng phát thải thấp và cấm xe lưu thông vào những ngày cuối tuần trong khu vực 1, nhiều người dân đã dần quen với quy định này và ủng hộ do giảm tiếng ồn, khói bụi ô nhiễm môi trường. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Xây dựng chỉ ra vẫn còn thiếu các cơ sở kiểm định khí thải là do cơ chế chính sách về giá dịch vụ kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy; xây dựng phần mềm quản lý kết quả kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy để chia sẻ phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; hướng dẫn việc mua sắm máy móc, thiết bị, kết nối chia sẻ dữ liệu, kết quả kiểm định; xây dựng đề cương, tài liệu tập huấn, đào tạo đăng kiểm viên.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng có văn bản gửi các đơn vị đăng kiểm, các hiệp hội xe môtô, xe gắn máy tiếp tục phối hợp hướng dẫn, chủ động chuẩn bị máy móc, cơ sở vật chất, con người để thực hiện kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy theo đúng lộ trình của Thủ tướng Chính phủ./.