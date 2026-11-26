Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/11, khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, trời rét; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời lạnh. Nhiệt độ dao động từ 18-24 độ C.

Đáng chú ý, khu vực phía Nam thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa to với lượng mưa phổ biến 25-50 mm, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trọng tâm mưa tập trung tại phía Nam thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, với tổng lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600 mm/đợt.

Khu vực phía Nam thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng có mưa rất to. Ảnh: TTXVN

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Nhiều vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, phía Nam vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2 m.

Ven biển từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi cần đề phòng triều cường kết hợp nước dâng do gió và sóng lớn gây sạt lở bờ biển.

Dự báo từ chiều tối và đêm 27/11, gió Đông Bắc tại khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 m. Tại vịnh Bắc Bộ, sóng biển cao 1,5-2,5 m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển ở cấp 2.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Nam TP. Huế sáng có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.