Rạng sáng 26-11, quốc lộ 49 qua địa bàn xã A Lưới 5, TP Huế, đã được thông xe 1 làn sau khi lực lượng chức năng xử lý, khắc phục sạt lở. Tuy nhiên, mưa còn tiếp diễn, nguy cơ sạt lở trên tuyến quốc lộ này vẫn rất cao.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người điều khiển phương tiện bảo đảm an toàn, giữ khoảng cách, điều chỉnh tốc độ và tuân thủ Luật Giao thông đường bộ khi lưu thông trên cung đường này.

Thông xe quốc lộ 49 sau nhiều giờ ách tắc vì sạt lở

Như Báo SGGP thông tin, khoảng 15 giờ ngày 25-11, quốc lộ 49 đoạn qua địa bàn xã A Lưới 5, bị sạt lở taluy dương, khiến hàng trăm khối đất đá tràn xuống mặt đường, gây chia cắt giao thông.

Khắc phục sạt lở trên quốc lộ 49

Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ TP Huế huy động nhân lực, máy móc, triển khai khắc phục vị trí sạt lở, đồng thời, dựng rào chắn, cấm phương tiện lưu thông qua đoạn sạt lở nhằm bảo đảm an toàn.

Với chiều dài hơn 90km, quốc lộ 49 là tuyến giao thông huyết mạch thuộc hành lang kinh tế Đông - Tây giữa Việt Nam và Lào, nối các xã vùng miền núi A Lưới về đồng bằng.