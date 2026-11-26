Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự phường Trung Thành kiểm tra phương án phòng, chống thiên tai.

Nâng cao năng lực tham mưu từ cơ sở

Khi chính quyền địa phương vận hành theo mô hình 2 cấp, cấp xã trở thành nơi trực tiếp triển khai nhiều nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Từ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, quản lý, huấn luyện dân quân đến nắm tình hình địa bàn, tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) cấp xã giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm quốc phòng, an ninh ngay từ cơ sở.

Khối lượng công việc ngày càng lớn đặt ra yêu cầu phải kiện toàn tổ chức, biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Việc bố trí sĩ quan chính quy về công tác tại cấp xã vì thế trở thành giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên đã chủ động rà soát, lựa chọn, bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ tại cơ sở. Đến nay, 100% Ban CHQS cấp xã trên địa bàn tỉnh đã được bố trí cán bộ chính quy.

Đại tá Trần Viết Năng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng biểu tổ chức, biên chế; lựa chọn những sĩ quan thường trực đủ tiêu chuẩn để điều động, bổ nhiệm, kiện toàn đầy đủ hai chức danh Chỉ huy trưởng và Chính trị viên tại tất cả Ban CHQS cấp xã. Quá trình lựa chọn chú trọng những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương và trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự phường Trung Thành nắm địa bàn, xử lý kịp thời các tình huống thiên tai.

Chủ trương này đang từng bước phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Tại phường Trung Thành, trước đây, ông Nguyễn Công Thịnh, Bí thư Đảng ủy phường, kiêm nhiệm chức danh Chính trị viên Ban CHQS phường. Cách bố trí này bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Tuy nhiên, trước khối lượng công việc lớn, người đứng đầu cấp ủy khó có thể dành nhiều thời gian theo sát công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng dân quân. Một số nhiệm vụ đòi hỏi chuyên môn, nghiệp vụ sâu cũng đặt ra không ít khó khăn đối với cán bộ kiêm nhiệm.

Ông Nguyễn Công Thịnh chia sẻ: Từ khi được bố trí sĩ quan chính quy đảm nhiệm chức danh Chính trị viên, công tác chính trị, tư tưởng trong lực lượng được quan tâm, theo sát hơn. Đặc biệt, việc triển khai các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và củng cố khu vực phòng thủ có thêm cán bộ chuyên trách tham mưu, tổ chức thực hiện. Đây là những nội dung quan trọng, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân ngay từ cơ sở trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Đảm nhiệm chức danh Chính trị viên Ban CHQS phường Trung Thành, Trung tá Nguyễn Văn Đăng cho rằng: Chất lượng công tác quốc phòng, quân sự ở cơ sở phụ thuộc rất lớn vào sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban CHQS với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tại chỗ. Khi cán bộ nắm chắc tình hình lực lượng dân quân, hiểu rõ đặc điểm từng khu dân cư và kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh, công tác tham mưu sẽ sát thực tế hơn, giúp cấp ủy, chính quyền chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cũng được triển khai phù hợp với tình hình địa bàn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng

Qua thực tiễn triển khai có thể thấy, việc tăng cường sĩ quan chính quy về cấp xã đã góp phần nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự.

Nhiều cán bộ phát huy tư duy đổi mới, cách làm linh hoạt, giúp địa phương chủ động hơn trong nắm tình hình, xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh ngay từ cơ sở, hạn chế nguy cơ bị động, bất ngờ.

Đánh giá về đội ngũ cán bộ được tăng cường, bà Dương Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Cương, nhận xét: Các sĩ quan chính quy được bố trí về cơ sở đã nhanh chóng nắm địa bàn, bắt nhịp công việc, bước đầu góp phần nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Những chuyển biến trong công tác đảng, công tác chính trị và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Đại Từ gắn công tác dân vận với nhiệm vụ quốc phòng địa phương.

Bên cạnh những kết quả bước đầu, việc đưa sĩ quan chính quy về cơ sở vẫn còn một số khó khăn. Điều kiện công tác tại một số địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, còn hạn chế; một bộ phận cán bộ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn ở cơ sở.

Tuy nhiên, với sự quan tâm, phối hợp của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn của đội ngũ cán bộ, những vướng mắc đang từng bước được tháo gỡ.

Việc hoàn thành bố trí cán bộ chính quy tại 100% Ban CHQS cấp xã là dấu mốc quan trọng trong quá trình kiện toàn tổ chức quân sự địa phương ở Thái Nguyên. Đây không chỉ là sự bổ sung về nhân lực mà còn góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, năng lực tổ chức thực hiện và hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng tại cơ sở.

Qua đó, các Ban CHQS cấp xã có điều kiện duy trì nền nếp hoạt động, phát huy tốt hơn vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.