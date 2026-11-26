Cầu Mai Lĩnh mới trên Quốc lộ 6, Hà Nội có chiều dài khoảng 1,03 km, quy mô 4 làn xe cơ giới. Công trình khởi công từ tháng 6/2025, thuộc hạng mục trọng điểm của dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai.

Tuyến Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai có chiều dài khoảng 21,7 km, mặt cắt ngang rộng 50-60 m. Trong đó, cầu Mai Lĩnh mới bắc qua sông Đáy, nối phường Chương Mỹ và phường Yên Nghĩa. Đồ hoạ: Đinh Hà.

Ghi nhận thực tế tại công trường cầu Mai Lĩnh, các đơn vị đang tập trung thi công phần cầu bên phải. Hạng mục này hiện được lắp đặt các phiến dầm, bản mặt cầu đang dần hoàn thiện, giúp công trình mới trên Quốc lộ 6 dần hiện rõ diện mạo.

Cầu Mai Lĩnh mới được thiết kế gồm 10 trụ cầu, quy mô 4 làn xe cơ giới. So với cầu Mai Lĩnh cũ chỉ có 2 làn xe, công trình mới có số làn xe gấp đôi, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài.

Việc lắp dựng dầm thép cầu chính và xây dựng đường dẫn đang được đẩy nhanh tiến độ. Tại các vị trí đã lắp dầm, đơn vị thi công tiếp tục đổ bê tông bản mặt cầu.

Trên công trường, hàng chục công nhân tất bật triển khai các hạng mục móng và dầm cầu. Các cấu kiện được gia công, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt, nhằm bảo đảm khả năng chịu lực và độ ổn định cho công trình.

Đến nay, các trụ cầu hai bên bờ sông đã đổ bê tông, nhiều hạng mục bước vào giai đoạn hoàn thiện để sẵn sàng lắp dựng các phiến dầm thép.

Phần đường dẫn được thi công song song với cầu chính. Nhà thầu dựng rào chắn quanh phạm vi công trường, đồng thời mở thêm đoạn đường dài khoảng 50 m để phục vụ thi công.

Theo kế hoạch, khi phần cầu bên phải hoàn thành và thông tuyến, các đơn vị sẽ phá dỡ cầu Mai Lĩnh cũ để xây tiếp phần cầu bên trái. Việc thi công theo từng giai đoạn giúp triển khai công trình mới trong điều kiện tuyến đường hiện hữu vẫn phải đáp ứng nhu cầu giao thông.

Cầu Mai Lĩnh hiện hữu với 2 làn xe là một trong những điểm ùn tắc kéo dài, đặc biệt vào giờ cao điểm. Do đó, Ban Quản lý dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai đang huy động thêm nhân lực, đẩy nhanh tiến độ, đặt mục tiêu thông tuyến phần cầu bên phải vào đầu tháng 12/2026.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai dài 21,7 km, với tổng diện tích giải phóng mặt bằng 105,872 ha. Tổng mức đầu tư hơn 9.590 tỷ đồng, mặt cắt ngang có quy mô 50-60 m. Dự án thuộc nhóm chậm tiến độ, mới đạt 22,9% kế hoạch.

Khu vực triển khai dự án cải tạo Quốc lộ 6 đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để các đơn vị thi công các hạng mục tiếp theo. Tại công trường, nhiều máy móc, thiết bị cỡ lớn như máy xúc, máy ủi, xe tải trọng lớn được huy động, hoạt động liên tục để đào đắp, san gạt mặt bằng và vận chuyển vật liệu.

Ghi nhận trên công trường cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 tại địa bàn phường Yên Nghĩa và Chương Mỹ, nhà thầu đang triển khai các hạng mục phụ trợ gồm vỉa hè, cáp kỹ thuật, đường ống hạ tầng và hệ thống thoát nước, bảo đảm kết nối đồng bộ khi công trình đưa vào khai thác.

Theo kế hoạch, toàn tuyến Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai phấn đấu thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán 2027, hoàn thành trong quý I/2027.