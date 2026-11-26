Vận hành thiết chế bằng nhu cầu thực tế

Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên là một trong những địa điểm được lựa chọn thí điểm phát huy công năng thiết chế văn hóa cơ sở. Không gian này phục vụ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao, văn hóa đọc, học tập cộng đồng; đồng thời giới thiệu bản sắc của làng nghề mộc Vạn Điểm. Cách tổ chức hoạt động gắn với đặc trưng địa phương giúp nhà văn hóa không chỉ là nơi hội họp mà còn có thể trở thành không gian để người dân gặp gỡ, thực hành, giới thiệu những giá trị văn hóa của quê hương. Theo Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên Bùi Công Thản, địa phương sẽ tiếp tục xã hội hóa, duy trì hoạt động các câu lạc bộ, từng bước nhân rộng mô hình đến các thôn, phù hợp với điều kiện thực tế, tránh hình thức.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút công bố vận hành thí điểm mô hình tổ chức hoạt động tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm. Ảnh: Minh Phương

Tại xã Dương Hòa, việc tổ chức hoạt động ở nhà văn hóa thôn Minh Hòa, Minh Hiệp bước đầu cho thấy hiệu quả của cách vận hành dựa trên nhu cầu người dân. Các câu lạc bộ, nhóm sở thích có lịch sinh hoạt; người dân đăng ký tham gia những hoạt động văn nghệ, thể thao, đọc sách, tiếp cận công nghệ số. Chính quyền xã phân công đầu mối theo dõi, phối hợp giữa Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp, Phòng Văn hóa - Xã hội với các đoàn thể và cộng đồng dân cư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Dương Hòa Nguyễn Đình Khoa nhấn mạnh yêu cầu lấy người dân làm trung tâm, lựa chọn hoạt động phù hợp, tránh tình trạng chỉ sôi nổi trong thời gian đầu. Chính quyền xã cũng yêu cầu các thôn xác định rõ người phụ trách, công khai lịch sinh hoạt và duy trì hoạt động thường xuyên.

Những mô hình như vậy đặt ra yêu cầu đổi mới cách nhìn về thiết chế văn hóa. Hiệu quả không thể chỉ tính bằng số công trình được xây dựng hay số chương trình được tổ chức trong năm. Cần quan tâm người dân có dễ tiếp cận không, có thường xuyên tham gia không, các nhóm tuổi, đối tượng khác nhau có tìm thấy hoạt động phù hợp không. Tại phiên giải trình ngày 30-9-2026, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương cũng nhấn mạnh yêu cầu đánh giá hiệu quả thiết chế qua mức độ tiếp cận, tham gia, thụ hưởng, tần suất khai thác và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.

Khơi thông nguồn lực, rõ trách nhiệm duy trì

Muốn hoạt động văn hóa được duy trì lâu dài, cần có cơ chế bảo đảm nguồn lực và phân định rõ trách nhiệm. Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 của HĐND thành phố Hà Nội đã quy định chính sách hỗ trợ hoạt động văn hóa, thể thao tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; hỗ trợ trang thiết bị, tài liệu thư viện và phòng đọc. Mức hỗ trợ tối đa đối với hoạt động văn hóa, thể thao tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố là 50 triệu đồng/năm; trang thiết bị tối đa 100 triệu đồng/thiết chế. Chính sách đi kèm các điều kiện về duy trì câu lạc bộ, tổ chức hoạt động, thu hút người dân tham gia.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nghĩa Đô tổ chức hội nghị tọa đàm tăng cường đồng hành, gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ với các tổ chức tôn giáo và nhân dân xây dựng phường văn minh, hiện đại, giàu bản sắc. Ảnh: Nghĩa Đô

Cùng với hỗ trợ ngân sách, việc huy động nguồn lực xã hội cần được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch; không biến đóng góp của người dân thành áp lực. Mỗi địa phương cần xác định rõ phần việc của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, ban quản lý thiết chế và cộng đồng dân cư. Trong đó, chính quyền giữ vai trò kiến tạo cơ chế, hướng dẫn và hỗ trợ; các tổ chức ở cơ sở kết nối, tổ chức hoạt động; người dân trực tiếp tham gia, cùng quản lý, duy trì những sinh hoạt phù hợp với cộng đồng.

Kế hoạch số 405/KH-UBND ngày 19-10-2026 của UBND thành phố về phong trào thi đua phát huy thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% xã, phường có ít nhất một mô hình hoặc cách làm hiệu quả được đánh giá, duy trì và có khả năng nhân rộng. Đáng chú ý, việc đánh giá không chỉ căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất mà còn chú trọng hiệu quả khai thác thiết chế, tác động xã hội, cộng đồng, mức độ tham gia và sự hài lòng của người dân. Qua đó, các địa phương được định hướng quan tâm hơn đến chất lượng, tính thường xuyên, hiệu quả thực chất của hoạt động văn hóa, thể thao tại cơ sở.

Tại Hà Nội, Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 28-8-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030 xác định lộ trình từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, kết nối nguồn lực, hình thành các chuỗi hoạt động văn hóa gắn với du lịch và công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, để các định hướng này đi vào thực tế, bên cạnh cơ chế hỗ trợ và kế hoạch dài hạn, cần có năng lực tổ chức của chính quyền cơ sở, sự chủ động tham gia của cộng đồng. Một câu lạc bộ chỉ có thể tồn tại khi có người duy trì; một nhà văn hóa chỉ phát huy công năng khi người dân muốn đến và tìm thấy lợi ích thiết thực từ những hoạt động tại đó.

Tại lễ bàn giao nhiệm vụ công tác Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 9-4-2026, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, thước đo cao nhất của phát triển văn hóa chính là chất lượng con người, mức độ thẩm thấu những giá trị tốt đẹp vào đời sống xã hội, trong từng gia đình và sự công bằng trong sáng tạo, thụ hưởng các giá trị đó. Quan điểm này đặt ra yêu cầu rộng hơn đối với văn hóa cơ sở: không chỉ tạo thêm hoạt động để người dân tham gia mà còn phải góp phần xây dựng môi trường sống nhân văn, nơi mỗi người có cơ hội phát triển, được tôn trọng, có trách nhiệm với cộng đồng.

Bồi đắp cộng đồng văn hóa trong tương lai

Tầm nhìn phát triển văn hóa không thể dừng ở việc bảo tồn những gì đã có. Trong bối cảnh đời sống thay đổi nhanh, đặc biệt dưới tác động của công nghệ và môi trường số, mỗi cộng đồng cần có năng lực gìn giữ bản sắc, tiếp nhận những giá trị mới, tạo ra cách biểu đạt văn hóa phù hợp với thời đại. Di sản, phong tục, nếp sống, tri thức địa phương sẽ tiếp tục có sức sống khi được thực hành, trao truyền và trở thành một phần tự nhiên trong đời sống hôm nay.

Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần nâng cao ý thức gìn giữ giá trị văn hóa, vun đắp tinh thần gắn bó, trách nhiệm và sức mạnh cộng đồng. Ảnh: Cầu Giấy

Tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam ngày 13-7-2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị quán triệt thêm “ba chuyển dịch lớn” trong tư duy phát triển văn hóa. Thứ nhất, chuyển từ tư duy coi văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, trụ cột của phát triển, động lực tăng trưởng mới và hiện diện trong mọi quyết sách. Thứ hai, chuyển từ không gian văn hóa truyền thống sang phát triển văn hóa trong cả không gian thực và không gian số. Thứ ba, chuyển từ tư duy bảo tồn là chủ yếu sang kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn và sáng tạo, để văn hóa không chỉ gìn giữ các giá trị truyền thống mà còn tạo ra tri thức mới, tài sản trí tuệ, sản phẩm, thị trường và sức mạnh mềm quốc gia.

Trong nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, từng bước chuyển mạnh từ tư duy quản lý văn hóa sang tư duy kiến tạo phát triển; phát huy vai trò chủ thể sáng tạo của nhân dân, khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng.

Đáng chú ý, tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Liên tổ dân phố số 1, 2, 3, 6, phường Ba Đình, sáng 14-11-2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay diễn ra trong dịp kỷ niệm 80 năm hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”; thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, cần làm cho văn hóa thấm sâu vào đời sống, góp phần xây dựng con người và củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, đoàn kết là một giá trị văn hóa quý báu của dân tộc; lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, trọng nghĩa tình và đạo lý đã gắn bó với các thế hệ, tạo nên sức mạnh cộng đồng. Gắn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để bồi đắp những giá trị, để văn hóa củng cố đoàn kết, tạo thêm sức mạnh để xây dựng đời sống văn hóa ngày càng tốt đẹp.

Từ những yêu cầu ấy, có thể thấy đích đến của chính sách không chỉ là thêm những ngày hội, thêm thiết chế hay thêm mô hình văn hóa. Điều cần hướng tới là mỗi khu dân cư hình thành được môi trường văn hóa có bản sắc, có sự gắn bó giữa các thế hệ, nơi người dân chủ động tham gia, cùng chịu trách nhiệm với đời sống chung. Khi những giá trị tốt đẹp hiện diện trong cách ứng xử, trong sự sẻ chia, trong hoạt động sáng tạo và trong ý thức gìn giữ cộng đồng, văn hóa sẽ trở thành nền nếp sống chứ không chỉ là nội dung của một phong trào.

Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, mà còn là cơ hội để mỗi gia đình, mỗi khu dân cư nhìn lại trách nhiệm gìn giữ và bồi đắp nền tảng văn hóa chung. Khi được gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, những giá trị ấy càng được khẳng định qua sự đồng lòng, sẻ chia, ý thức trách nhiệm và tinh thần cùng xây dựng cộng đồng. Bởi sức sống của văn hóa không chỉ nằm trong di sản được lưu giữ, mà còn hiện hữu trong cách con người ứng xử, gắn bó và cùng kiến tạo tương lai. Đó chính là nền tảng để Hà Nội phát triển thành đô thị văn hiến, văn minh, hiện đại, nơi văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, kết nối cộng đồng và tạo động lực cho sự phát triển bền vững.