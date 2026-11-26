Việc triển khai hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TW sẽ góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống chính trị. Ảnh: dangcongsan.vn

Là người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng đến việc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng. Người xác định: Chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù nguy hiểm, cần phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống, loại bỏ. Người cho rằng chủ nghĩa cá nhân là một kẻ địch rất nguy hiểm, nó như một thứ vi trùng rất độc, sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm như tham ô, lãng phí, quan liêu, tham hư danh, trục lợi, mất đoàn kết…

Ngày 03/02/1969, trên báo Nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng bài: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Người thẳng thắn nêu: Vẫn có một số ít cán bộ, đảng viên mà đạo đức phẩm chất còn thấp kém, mang nặng chủ nghĩa cá nhân. Những cán bộ, đảng viên này việc gì cũng chỉ nghĩ đến lợi ích riêng của mình, chỉ muốn “mọi người vì mình”, chứ không lo “mình vì mọi người”; họ ham danh lợi, hay suy tị, “có chút thành tích thì tự cao, tự đại, kiêu ngạo, công thần, gây lủng củng trong nội bộ”.

Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên “phải tiêu diệt” chủ nghĩa cá nhân. Người đưa ra nhiều chủ trương, giải pháp, cách làm kiên quyết, kiên trì, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả để phòng, chống, loại bỏ chủ nghĩa cá nhân. Người nhấn mạnh phải xây dựng đạo đức cách mạng Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư; phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên, phải khiêm tốn, gần gũi quần chúng, không được kiêu ngạo; phải thực sự cầu thị, không được chủ quan.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chỉ rõ: Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng; hoan nghênh và khuyến khích quần chúng nhân dân thật thà phê bình cán bộ, đảng viên, đồng thời chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc, kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh và công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ.

Đặc biệt, chính Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương tiêu biểu về đạo đức cách mạng của người cộng sản, kiên quyết đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân. Cả cuộc đời cách mạng của Người không ham hư vinh, bổng lộc mà cống hiến trọn vẹn cho Đảng, cho nhân dân, cho Tổ quốc để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Đất nước được độc lập, tự do, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Hơn 96 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc quán triệt, thực hiện hiệu quả tư tưởng, lời dạy và tấm gương ngời sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phòng, chống, loại bỏ chủ nghĩa cá nhân. Những thành công trong lĩnh vực này đã góp phần quan trọng để Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn trong sạch, vững mạnh, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Bước vào kỷ nguyên mới, những yêu cầu to lớn của công tác xây dựng Đảng càng đòi hỏi nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống, loại bỏ chủ nghĩa cá nhân phải được quan tâm, chú trọng, thực hiện tích cực, hiệu quả hơn. Đảng ta, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ chủ nghĩa cá nhân là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm nảy sinh tham nhũng, tiêu cực; làm giảm uy tín của Đảng và niềm tin của nhân dân. Do đó, Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên phải kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân - kẻ thù của đạo đức cách mạng - coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Yêu cầu quan trọng, cấp bách đặt ra là Đảng và cán bộ, đảng viên của Đảng cần kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, lợi ích nhóm.

Để phòng, chống, loại bỏ chủ nghĩa cá nhân có hiệu quả, đòi hỏi sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đồng thuận, giúp sức của quần chúng nhân dân, trong đó, quan trọng nhất là sự tự giác rèn luyện của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng khẳng định: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh phải bắt đầu từ việc xây dựng đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên và yêu cầu từng cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hành Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự ràng buộc mình bằng kỷ luật, liêm chính, sự gương mẫu; không để gia đình, người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi; bảo vệ uy tín, danh dự của bản thân và tổ chức đảng.

Nhiều nghị quyết, chủ trương, chính sách, quy định, chỉ thị, giải pháp, cách làm của Đảng luôn hướng đến việc tạo thuận lợi, khuyến khích cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, nói không với đặc quyền, đặc lợi và nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần đặt lợi ích chung lên trên hết, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, đột phá, dũng cảm hy sinh để đất nước phát triển vững bền. Điển hình như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV vừa qua có Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh, khuyến khích làm giàu chính đáng gắn với giữ vững bản chất của Đảng, xây dựng Đảng trong khu vực ngoài nhà nước và liêm chính công vụ. Trong đó, Nghị quyết nhấn mạnh nội dung: Đảng viên làm kinh tế phải nêu gương chấp hành pháp luật, tôn trọng quyền, lợi ích chính đáng của người lao động; tạo điều kiện để họ tiến bộ, hưởng thành quả tương xứng với đóng góp, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, củng cố sự gắn bó của nhân dân, người lao động với Đảng.

Một trong những giải pháp, cách làm thiết thực, sinh động, hiệu quả với nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc trong phòng, chống, loại bỏ chủ nghĩa cá nhân những năm qua được cán bộ, đảng viên thực hiện rất tự giác, tích cực là việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 13/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục ký ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”. Chỉ thị yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên. Gắn việc học tập, thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Việc triển khai hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TW sẽ góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống chính trị, xã hội, trở thành động lực tinh thần và nền tảng hành động để mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, đấu tranh loại bỏ chủ nghĩa cá nhân, chung sức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đề ra./.