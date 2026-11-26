Mục tiêu tổng quát là nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu phát triển của thành phố trong tình hình mới. Trong đó, chú trọng đổi mới tư duy quản lý, điều hành và phương thức vận động nhân dân; chuyển mạnh từ “hỗ trợ” sang “đồng hành”, từ “làm thay” sang “hướng dẫn”; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần chủ động vươn lên trong phát triển kinh tế - xã hội.

Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tập trung vào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập; phát triển văn hóa, y tế, giáo dục gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng gắn với sinh kế; sắp xếp, bố trí dân cư, phòng, chống thiên tai và bảo vệ môi trường; củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận lòng dân.