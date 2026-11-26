Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm đến ngày 26/11, sau đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, đêm 25/11 có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Khu vực từ TP. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: có mưa to, có nơi mưa rất to và dông đến sáng 26/11; sau có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Khoảng chiều tối 27/11 khả năng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng khu vực phía Nam duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối 27/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực TP. Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 26/11:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ.

Có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Nam TP. Huế sáng có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 29-32 độ.

Phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.