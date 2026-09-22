Tình bạn vượt thời gian của ba bác sĩ trẻ

Chung niềm say mê học tập

Phương Anh, Phương Nhi và Huyền Linh quen nhau khi học lớp 9, trong một lớp học thêm Sinh học dành cho học sinh ôn thi học sinh giỏi thành phố Hà Nội và thi vào trường chuyên. Khi ấy, ba người học ở ba trường THCS khác nhau nhưng có cùng một mục tiêu học tập. Trong Kỳ thi học sinh giỏi năm 2017, ở môn Sinh học, Phương Anh đạt giải Nhì, còn Phương Nhi và Huyền Linh cùng đạt giải Nhất. Thành tích ấy cũng mở ra một chặng đường mới khi cả ba tiếp tục thi đỗ vào lớp Sinh 1, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Cả ba quen nhau khi học lớp 9 và tiếp tục đồng hành qua những năm học THPT. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm lớp 11, cả ba tiếp tục tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Phương Anh và Phương Nhi đạt giải Nhì, còn Huyền Linh đạt giải Nhất, sau đó tham dự Olympic Sinh học quốc tế và giành Huy chương Đồng, được tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Hà Nội. Phương Anh và Phương Nhi tiếp tục cùng nhau chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Sau ba năm THPT, cả ba hội ngộ tại Trường Đại học Y Hà Nội, tiếp tục đồng hành trong môi trường đào tạo Y khoa.

Trong quá trình học, mỗi người có thế mạnh và tính cách riêng. Huyền Linh nhẹ nhàng, yêu màu hồng, thích K-pop và nhóm nhạc BTS. Phương Nhi sống hướng nội, kín đáo, chín chắn. Phương Anh hướng ngoại hơn, yêu thích thể thao, trang điểm và vẽ tranh. Sự khác biệt ấy giúp ba người có thêm những câu chuyện để chia sẻ và những góc nhìn khác nhau trong cuộc sống.

Cùng học và cùng trải qua những kỳ thi quan trọng, ba người dần trở thành nguồn động viên của nhau. Những lúc gặp phần kiến thức khó hoặc áp lực trước các kỳ thi, họ cùng chia sẻ tài liệu, trao đổi cách giải quyết vấn đề và động viên nhau. Quan niệm “Học thầy không tày học bạn” vì thế được thể hiện qua chính quá trình học tập của ba người, khi việc học cùng nhau không chỉ giúp củng cố kiến thức mà còn tạo thêm động lực để mỗi người tiến bộ.

Đồng hành qua những kỳ thi

Những năm tháng học tập của ba người bạn gắn với nhiều kỳ thi quan trọng. Áp lực tăng dần qua từng chặng: Thi vào trường chuyên, ôn học sinh giỏi quốc gia, thi đại học rồi bước vào chương trình đào tạo bác sĩ. Trong quá trình ôn thi học sinh giỏi quốc gia, có những lúc kết quả làm bài thử không như mong đợi. Ba người cùng xem lại bài, chia sẻ tài liệu, giảng lại cho nhau những phần kiến thức khó và động viên nhau giữ tâm lý ổn định.

Phương Anh, Phương Nhi, Huyền Linh vẫn đồng hành cùng nhau trong những cột mốc quan trọng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bước vào Trường Đại học Y Hà Nội, cách học tiếp tục thay đổi. Khối lượng kiến thức lớn, chương trình đào tạo nặng và những buổi học, thực hành, đi viện, đi trực khiến mỗi người có lịch trình riêng. Ba người lập nhóm học tập, cùng trao đổi kiến thức và gỡ rối những ca lâm sàng phức tạp. Sự hỗ trợ khi ấy không chỉ nằm ở việc giải thích một nội dung chuyên môn mà còn ở việc cùng nhau duy trì tinh thần học tập trong những giai đoạn căng thẳng.

Tình bạn của ba người cũng thay đổi theo quá trình trưởng thành. Những năm THPT, cả ba khá vô tư, từng ăn ở cùng nhau trong ký túc xá, học cùng lớp và có nhiều thời gian bên nhau. Khi trở thành sinh viên Y khoa, những cuộc gặp không còn thường xuyên như trước. Dẫu vậy, cả ba vẫn cố gắng dành thời gian gặp nhau vào cuối tuần, có khi để học, có khi chỉ đơn giản là ngồi trò chuyện.

Điều quan trọng hơn cả là khi một người gặp khó khăn trong học tập hoặc cuộc sống, hai người còn lại vẫn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ. “Không nhất thiết phải ở cạnh nhau thường xuyên, nhưng khi cần thì vẫn luôn có mặt”, Phương Anh chia sẻ. Với cô, đó cũng là điểm khiến tình bạn được duy trì qua nhiều năm, ngay cả khi mỗi người ngày càng có những lựa chọn và lịch trình riêng.

Ba chuyên ngành, một nghề nghiệp

Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ khi Phương Anh, Phương Nhi và Huyền Linh cùng tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội loại Giỏi và cùng trúng tuyển bác sĩ nội trú. Tại Match day 2026 (Ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú của Đại học Y Hà Nội), Phương Anh theo Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ, Phương Nhi chọn Da liễu, còn Huyền Linh lựa chọn Nội khoa.

Năm 2026, Phương Anh, Huyền Linh và Phương Nhi cùng tốt nghiệp loại giỏi Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mỗi lựa chọn đều gắn với những điều ba người đã nhận ra trong quá trình học tập. Phương Anh không có người thân làm ngành Y, lựa chọn theo học Y xuất phát chủ yếu từ sở thích, đam mê và sự động viên của hai người bạn. Khi học THPT, Nhi và Linh từng nhận xét cô khéo tay, thích vẽ và có mắt thẩm mỹ, phù hợp với lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ. Lời động viên ấy khiến Phương Anh suy nghĩ nghiêm túc hơn về lựa chọn của mình. Những lần tham gia phẫu thuật nhân đạo cho trẻ em bị dị tật bẩm sinh, sẹo bỏng co kéo càng giúp cô hiểu rõ hơn giá trị của chuyên ngành này.

Trong khi đó, Phương Nhi lớn lên trong gia đình có ba thế hệ làm bác sĩ Da liễu. Việc thường xuyên chứng kiến bố khám, điều trị cho người bệnh, cảm nhận sự tận tâm và nghiêm túc của ông với nghề giúp Nhi hình thành tình yêu với chuyên ngành này. Tuy nhiên, lựa chọn Da liễu vẫn là quyết định của chính Nhi, được hình thành qua quá trình học tập và trải nghiệm. Phương Nhi cho biết: “Còn gì tuyệt vời hơn khi đam mê của bản thân cũng chính là truyền thống gia đình”.

Huyền Linh cũng có gia đình gắn bó với ngành Y. Ông nội làm Tim mạch, bố làm Hồi sức cấp cứu và mẹ làm Nội khoa. Những câu chuyện về nghề Y trong gia đình giúp Linh sớm có sự ngưỡng mộ đối với người thầy thuốc. Càng học, Linh càng nhận ra điều khiến mình yêu thích nghề là cơ hội sử dụng kiến thức để trực tiếp giúp đỡ người bệnh trong những thời điểm khó khăn.

Nguyễn Phương Anh, Lê Ngọc Phương Nhi, Hà Vũ Huyền Linh (từ trái sang). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dù lựa chọn những hướng đi khác nhau, ba người vẫn giữ thói quen chia sẻ với nhau trong quá trình học tập. Những cuộc trò chuyện không chỉ xoay quanh chuyên môn mà còn là cách để mỗi người hiểu hơn về công việc và những trải nghiệm của nhau. “Có lẽ điều thú vị là mỗi người đều tìm được một lĩnh vực phù hợp với tính cách và sở thích của mình. Khi đã lựa chọn, chúng tôi vẫn thường chia sẻ với nhau về chuyên ngành, những điều học được và cả những khó khăn gặp phải”, Phương Anh nói.

Phía trước, ba bác sĩ trẻ sẽ bước vào những nhịp sống khác nhau khi mỗi người theo đuổi một chuyên ngành riêng. Gần một thập kỷ cùng học, cùng thi, và chia sẻ những dấu mốc quan trọng đã tạo nên sự gắn bó giữa họ. Sau này, có thể họ sẽ không còn thường xuyên gặp nhau như trước, nhưng những năm tháng cùng học tập và trưởng thành vẫn là sợi dây kết nối để ba người tiếp tục dõi theo, ủng hộ nhau trên hành trình nghề nghiệp. Ba người, ba chuyên ngành, nhưng cùng chung một điểm xuất phát đó là tình yêu với nghề y và mong muốn dùng kiến thức, trách nhiệm của người thầy thuốc để chăm sóc và điều trị người bệnh.