Bổ sung nguồn lực cho cơ sở

Anh Nguyễn Văn Tài (bên trái), cán bộ được tăng cường từ Trường Cao đẳng Điện Biên về hỗ trợ xã Si Pa Phìn các lĩnh vực công nghệ thông tin, thông tin - truyền thông và chuyển đổi số.

Được điều động, tăng cường về xã Xa Dung theo Quyết định ngày 11/8/2026 của UBND tỉnh, anh Hoàng Long, Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý xây dựng (Sở Tài chính), nhanh chóng bắt tay vào công việc được phân công, hỗ trợ tham mưu trong lĩnh vực tài chính, ngân sách. Công việc ở cấp xã có nhiều điểm khác so với môi trường công tác trước đây song những kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn được tích lũy qua quá trình công tác giúp anh có cơ sở để tiếp cận nhiệm vụ mới. Anh Hoàng Long chia sẻ: Về xã, tôi có thêm cơ hội vận dụng chuyên môn vào thực tế, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ cơ sở. Tôi mong muốn phát huy kiến thức, hỗ trợ địa phương thực hiện tốt công tác tài chính, ngân sách và chia sẻ kinh nghiệm với cán bộ tại chỗ.

Si Pa Phìn là địa bàn còn nhiều khó khăn. Trong đợt điều động, tăng cường lần này, xã được bố trí một cán bộ có chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật tin học, hỗ trợ các lĩnh vực công nghệ thông tin, thông tin - truyền thông và chuyển đổi số. Đây là những lĩnh vực đang gắn ngày càng chặt với hoạt động của chính quyền cơ sở. Từ giải quyết thủ tục hành chính, quản lý hồ sơ công việc, sử dụng các phần mềm chuyên ngành đến triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số...

Ông Lê Quang Trinh, Chủ tịch UBND xã Si Pa Phìn cho biết: Chuyển đổi số đang đặt ra nhiều yêu cầu mới trong hoạt động của chính quyền cơ sở, trong khi cán bộ phụ trách lĩnh vực này ở xã còn hạn chế về chuyên môn. Cán bộ được tăng cường có chuyên môn phù hợp sẽ giúp xã tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai, hướng dẫn cán bộ thực hiện thành thạo hơn các nhiệm vụ trên môi trường số, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ và sử dụng các phần mềm chuyên ngành.

Tháng 10/2025, UBND tỉnh biệt phái 52 công chức, viên chức từ các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh về 34 xã, phường trong thời gian 6 tháng. Đội ngũ này được lựa chọn, bố trí vào những lĩnh vực cơ sở còn thiếu nhân lực chuyên môn như: Xây dựng, giao thông, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tài chính, ngân sách... Trong thời gian công tác tại cơ sở, cán bộ biệt phái nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng đội ngũ tại chỗ tham mưu, giải quyết nhiệm vụ, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, giúp các xã có thêm nhân lực để xử lý công việc, nhất là ở những lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn sâu.

Trên cơ sở hiệu quả từ đợt biệt phái đầu tiên, cùng nhu cầu thực tế của các địa phương, ngày 11/8/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1803/QĐ-UBND, phê duyệt danh sách 30 công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh điều động, tăng cường về 21 xã hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ. Trong số này có 8 công chức và 22 viên chức.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Đội ngũ được lựa chọn lần này có kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo cấp phòng và chuyên môn sâu trong các lĩnh vực như tài chính, công nghệ thông tin, xây dựng, đất đai, quy hoạch... Việc lựa chọn được thực hiện trên cơ sở nhu cầu thực tế của từng địa phương, nhằm đưa nguồn lực và chuyên môn trực tiếp về cơ sở, đồng thời hỗ trợ, chuyển giao kinh nghiệm, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tại chỗ.

Điểm mới của đợt này là thời gian điều động, tăng cường được kéo dài tới 3 năm. So với đợt biệt phái trước chỉ 6 tháng, khoảng thời gian dài hơn giúp cán bộ có điều kiện gắn bó với cơ sở, hiểu rõ đặc điểm địa bàn, nắm sát công việc và cùng địa phương giải quyết những nhiệm vụ phát sinh. Đặc biệt, trong quá trình làm việc, cán bộ được tăng cường có thể trực tiếp hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm với đội ngũ tại chỗ. Như vậy, việc đưa cán bộ về xã không chỉ giải quyết nhu cầu nhân lực trước mắt, mà còn góp phần bổ sung, nâng cao chất lượng đội ngũ và tạo thêm nguồn cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn cho cơ sở.

Theo thống kê của Sở Nội vụ, trước đợt điều động này, tỉnh đã biệt phái, tăng cường 124 công chức, viên chức từ các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh về các xã, phường; điều động 48 viên chức các Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực về 8 xã, phường và luân chuyển, giới thiệu 5 công chức cấp tỉnh để bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND cấp xã. Qua rà soát, điều động cán bộ giữa những địa phương thừa, thiếu theo vị trí việc làm, các xã, phường trong tỉnh cơ bản bảo đảm nhân lực theo định mức.

Thực tế tại cơ sở, việc biệt phái, điều động, tăng cường cán bộ vừa qua bước đầu đã tạo luồng gió mới, là bước đi thể hiện tầm nhìn, tinh thần đổi mới và trách nhiệm của tỉnh đối với cấp cơ sở. Giải pháp này giúp khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực, đồng thời tạo bước đột phá trong tư duy quản lý, cách tiếp cận và phát triển đội ngũ cán bộ theo hướng sát thực tiễn.