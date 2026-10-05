Nhân viên y tế trường học có bắt buộc chuẩn hóa trình độ khi nâng bậc?

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ mới đây nhận được thắc mắc của công dân liên quan đến chế độ, chính sách đối với nhân viên y tế trường học.

Cụ thể, ông Nguyễn Đắc Thắng (Vĩnh Long) phản ánh: Vợ ông là nhân viên y tế trường học, vừa qua đã hoàn thành chương trình học liên thông từ trung cấp y sĩ lên cao đẳng y sĩ và được xét tốt nghiệp.

Ông Thắng đặt câu hỏi, trường hợp của vợ ông có được xét chuyển mã số chức danh nghề nghiệp theo Thông tư số 41/2025/TT-BYT hay không? Đồng thời, nếu thuộc đối tượng được chuyển thì trình tự, thủ tục và thời điểm tiếp nhận, xem xét hồ sơ trong năm được quy định ra sao?

Một buổi khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ tại Trường mầm non Linh Đàm (Hà Nội). Ảnh minh hoạ

Về vấn đề này, Bộ Y tế đã có câu trả lời làm rõ các căn cứ pháp lý liên quan.

Về vị trí việc làm và trình độ chuẩn, vị trí việc làm y tế trường học trong các cơ sở giáo dục công lập được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2024/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Theo bản mô tả công việc, vị trí này yêu cầu: "Có chuyên môn y tế từ trung cấp trở lên và căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ sở giáo dục và tính chất công việc y tế trường học để xác định trình độ phù hợp với chức danh nghề nghiệp được bố trí tại cơ sở giáo dục".

Xác định rõ là viên chức giáo dục, viên chức giữ vị trí nhân viên y tế trường học được xác định là viên chức giáo dục, công tác tại các cơ sở giáo dục công lập. Do đó, lực lượng này không thuộc đối tượng phải chuẩn hoá trình độ cao đẳng y sĩ quy định tại Thông tư số 41/2025/TT-BYT ngày 03/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Sắp xếp theo Nghị định mới, bên cạnh đó, ngày 26/6/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 232/2026/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm viên chức, trong đó y tế trường học được xếp vào nhóm vị trí việc làm viên chức hỗ trợ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ theo các quy định tại Nghị định số 232/2026/NĐ-CP, cơ quan sử dụng và quản lý viên chức có trách nhiệm xây dựng vị trí việc làm và tiến hành bố trí công việc đối với nhân viên y tế trường học theo đúng quy định hiện hành.