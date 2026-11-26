"Thần đồng" Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng các đồng đội sẵn sàng cho trận đại chiến với U17 Mali. Ảnh: VFF

Nhiệm vụ phải thắng

Chiều ngày 25/11, U17 Việt Nam có buổi tập tại Qatar để hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho cuộc đối đầu U17 Mali ở lượt trận cuối bảng G U17 World Cup 2026, diễn ra lúc 20h ngày 26/11. Mục tiêu của toàn đội là giành chiến thắng trước U17 Mali, để mở toang cánh cửa vào vòng knock - out.

Trao đổi với báo chí, HLV Cristiano Roland tỏ ra hài lòng với những gì các học trò đã thể hiện, đặc biệt là tinh thần khát khao và quyết tâm trước những đối thủ được đánh giá cao hơn. "Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để một lần nữa mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ", nhà cầm quân người Brazil chia sẻ.

Quyết tâm là thế, nhưng bài toán về thể lực được xem là yếu tố then chốt trước trận cầu quyết định. Sau thất bại sát nút 2-3 trước U17 Bỉ và trận hòa quả cảm 3-3 trước U17 New Zealand, thầy trò HLV Cristiano Roland không chỉ có thêm điểm số lịch sử mà còn phải đối mặt với bài toán hồi phục thể lực kịp thời trước đối thủ giàu sức mạnh, tốc độ - U17 Mali.

Ở mặt trận tấn công, HLV Cristiano Roland vẫn có những “quân bài” chất lượng. Sỹ Bách và Đại Nhân có thể tiếp tục là những lựa chọn trên hàng công, trong khi Duy Khang được chờ đợi tạo nên sự khác biệt từ băng ghế dự bị. Chu Ngọc Nguyễn Lực - nhạc trưởng “thần đồng” của U17 Việt Nam tại giải đấu chắc chắn là nhân tố có thể tạo đột biến ở những thời khắc quyết định.

Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự lại còn những vấn đề cần khắc phục. Qua hai lượt trận, U17 Việt Nam bộc lộ những hạn chế trong việc chống bóng bổng, tổ chức kèm người và xử lý các tình huống ra vào của thủ môn. Những pha bóng thiếu ăn ý, phán đoán chưa chính xác đôi khi khiến đội nhà phải trả giá. Trước một U17 Mali sở hữu ưu thế về thể hình, sức mạnh và tốc độ, chỉ một thoáng mất tập trung cũng có thể khiến mọi nỗ lực trên mặt trận tấn công trở nên vô nghĩa. Bài toán đặt ra với thầy trò HLV Cristiano Roland là phải gia cố hàng thủ, hạn chế tối đa sai sót để tránh tình trạng "công làm, thủ phá" trong trận đấu mang tính quyết định.

HLV Cristiano Roland ghi nhận tinh thần vượt khó và thi đấu cống hiến của các cầu thủ trẻ U17 Việt Nam. Ảnh: VFF

U17 Mali có thể dùng đội hình phụ

Sau hai chiến thắng liên tiếp trước U17 New Zealand (3-0) và U17 Bỉ (2-1), U17 Mali đã sớm giành vé vào vòng knock-out FIFA U17 World Cup 2026. Với vị trí thuận lợi tại bảng G, đội bóng châu Phi đang có lợi thế nhất định về mặt tính toán lực lượng trước lượt trận cuối.

Theo truyền thông Mali, đây là thời điểm thích hợp để trao cơ hội cho những cầu thủ ít được thi đấu, khi mục tiêu giành vé đi tiếp đã hoàn thành. Đội bóng này cũng chỉ cần thêm 1 điểm để chắc chắn giữ ngôi đầu bảng G.

Khả năng U17 Mali không sử dụng đội hình mạnh nhất có thể xem là tín hiệu tích cực đối với U17 Việt Nam. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc thử thách sẽ dễ dàng hơn. Sau hai lượt trận, Mali cho thấy chiều sâu lực lượng đáng chú ý khi có tới 4 cầu thủ khác nhau lập công. Vì vậy, ngay cả khi trao cơ hội cho những gương mặt dự bị, đại diện châu Phi vẫn sở hữu nhiều phương án có thể tạo ra khác biệt. Với U17 Việt Nam, sự tập trung và quyết tâm vẫn là điều kiện tiên quyết để hướng đến mục tiêu 3 điểm.

Nói về cơ hội vượt qua vòng bảng, HLV Cristiano Roland cho rằng việc U17 Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trước lượt trận cuối là điều đáng tự hào. Nhà cầm quân người Brazil cũng nhắc lại những khó khăn mà đội bóng phải đối mặt khi nằm chung bảng với ba đối thủ mạnh, trong khi trước giải đấu, U17 Việt Nam không được đánh giá cao.

"Được nắm quyền tự quyết tấm vé đi tiếp và vượt qua vòng bảng là điều rất đáng tự hào. Chúng tôi rơi vào bảng đấu khó khăn với ba đối thủ mạnh đại diện cho các khu vực, nơi ban đầu U17 Việt Nam bị xem là "kẻ lót đường". Sau hai trận đã qua, các em chiến đấu bằng tất cả khát khao và nỗ lực. Đến giờ, khi vẫn còn cơ hội, các em tiếp tục thể hiện mong muốn vươn xa hơn nữa. Tôi rất tự hào về các học trò", HLV Cristiano Roland bày tỏ.

Trước mắt U17 Việt Nam sẽ là 90 phút đầy thử thách. Nhưng dù kết quả ra sao, tinh thần chiến đấu và sự cống hiến hết mình sẽ là lời chào đẹp nhất của những chiến binh Sao Vàng tại sân chơi bóng đá trẻ lớn nhất thế giới.