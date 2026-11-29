Giải quy tụ gần 80 võ sĩ đến từ 40 câu lạc bộ võ thuật trên cả nước

VC Fight Night - Event 9 thu hút sự góp mặt của gần 80 võ sĩ đến từ 40 câu lạc bộ võ thuật trên cả nước. Các vận động viên bước vào tranh tài ở hai thể thức MMA Striking và MMA Pro, trải rộng trên 10 hạng cân của nam (từ 45 đến 100kg) và 4 hạng cân của nữ (từ 45 đến 60kg), mang đến cho khán giả 38 trận đấu cống hiến và giàu cảm xúc.

Chia sẻ về định hướng của giải, bà Tống Ngọc Hòa, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam, cho biết VC Fight Night được xây dựng với mục tiêu góp phần hoàn thiện hệ sinh thái võ thuật tổng hợp tại Việt Nam, tạo sự kết nối giữa đào tạo, thi đấu phong trào, bán chuyên nghiệp và chuyên nghiệp.

Giải đấu hướng tới trở thành nơi tạo nguồn võ sĩ chất lượng cho các giải đấu MMA chuyên nghiệp khác trong nước và quốc tế. Nhiều võ sĩ được phát hiện tại giải đấu này đã góp mặt trong các trận đấu đỉnh cao của LION Championship do Liên đoàn tổ chức.

Những màn so tài nảy lửa của các võ sĩ

Ông Bùi Duy Khánh, Trưởng Ban tổ chức giải đấu, nhấn mạnh một trong những mục tiêu quan trọng của VC Fight Night là tạo đầu ra cho quá trình đào tạo võ sĩ tại các câu lạc bộ. Thông qua hệ thống giải đấu được tổ chức thường xuyên, các võ sĩ có cơ hội xây dựng thành tích, nâng cao năng lực thi đấu, tạo dựng tên tuổi và từng bước hình thành giá trị thương hiệu cá nhân.

Bên cạnh đó, sân chơi này còn là dịp để đội ngũ huấn luyện viên đánh giá sát sao chất lượng đào tạo, giúp các câu lạc bộ khẳng định năng lực chuyên môn. Đồng thời, thông qua các màn so tài trực tiếp, những nhà quản lý, nhà tài trợ và các tổ chức võ thuật cũng có thêm cơ sở để phát hiện, đầu tư cho những nhân tố triển vọng.

Một điểm nhấn đáng chú ý tại VC Fight Night 9 là việc đưa phần mềm MMAScoring vào áp dụng trong công tác chấm điểm và điều hành thi đấu, đánh dấu bước tiến mới về ứng dụng công nghệ trong tổ chức các giải MMA.

Việc số hóa quy trình chấm điểm không chỉ giúp nâng cao tính chính xác, minh bạch và khách quan, mà còn hỗ trợ đội ngũ trọng tài, giám sát và Ban Tổ chức tối ưu hóa công tác chuyên môn, hạn chế sai sót trong quá trình tổng hợp kết quả thi đấu.

Đây không đơn thuần là việc ứng dụng một phần mềm, mà còn thể hiện tư duy đổi mới, sự đầu tư nghiêm túc và quyết tâm chuẩn hóa công tác tổ chức giải đấu theo hướng bài bản, hiện đại và chuyên nghiệp.

VC Fight Night hướng tới xây dựng một hệ thống giải đấu mà ở đó, tính chuyên nghiệp không chỉ được thể hiện qua chất lượng các trận đấu, mà còn đến từ từng khâu tổ chức, điều hành và ứng dụng công nghệ.

Phần mềm MMAScoring lần đầu được đưa vào áp dụng tại VC Fight Night 9 nhằm số hóa quy trình chấm điểm và điều hành thi đấu

Trải qua tám kỳ tổ chức, VC Fight Night từng bước hoàn thiện mô hình vận hành, nâng cao chất lượng chuyên môn và hướng tới xây dựng một hệ thống giải đấu võ thuật tổng hợp mang thương hiệu Việt Nam có tính cạnh tranh cao, được tổ chức bài bản và phát triển theo định hướng chuyên nghiệp.

Giải đấu được kỳ vọng trở thành một sản phẩm kinh tế thể thao có giá trị thương mại, sức hút truyền thông và khả năng lan tỏa trên phạm vi toàn quốc.