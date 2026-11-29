Đội tuyển Pencak silat Đồng Nai tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Môn Pencak silat tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Đa Môn (tỉnh Đồng Tháp), quy tụ các đoàn thể thao đến từ 21 tỉnh, thành phố và ngành, tranh tài ở 23 nội dung thuộc hai nhóm đối kháng (tanding) và biểu diễn quyền (seni).

Ở nội dung chung kết hạng cân 75kg nam, Vũ Đức Hùng đã thi đấu bản lĩnh, vượt qua đối thủ Trần Bá Duy của đoàn Thanh Hóa để giành chiến thắng, mang về tấm HCV cho Pencak silat Đồng Nai.

Bên cạnh thành tích của Vũ Đức Hùng, đội tuyển Pencak silat Đồng Nai còn giành thêm 1 HCĐ ở nội dung quyền Regu nam. Thành tích này thuộc về bộ ba VĐV Vũ Như Anh Quân, Cao Văn Hảo và Nguyễn Sỹ Hiệp.

Như vậy, khép lại môn Pencak silat tại đại hội, đội tuyển Đồng Nai giành tổng cộng 2 huy chương, gồm 1 HCV và 1 HCĐ. Kết quả này góp phần nâng cao thành tích chung của Đoàn thể thao thành phố Đồng Nai tại đại hội.