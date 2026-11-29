Đoàn TP.HCM khẳng định vị thế tại đại hội được tổ chức trên sân nhà. Ảnh: Hoài Bảo.

Đoàn TP.HCM tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 với 114 huy chương vàng, 92 huy chương bạc và 120 huy chương đồng, tính đến ngày 28/11. Thành tích này giúp đội chủ nhà cán mốc hơn 100 huy chương vàng, đồng thời duy trì lợi thế trước đoàn Hà Nội trong cuộc đua đến ngôi nhất toàn đoàn.

Đằng sau những tấm huy chương là nỗ lực của các vận động viên, sự đồng hành của ban huấn luyện và những câu chuyện giàu cảm xúc. Không khí thi đấu tại nhiều địa điểm cũng trở nên sôi động nhờ sự hiện diện của đông đảo khán giả, góp phần đưa đại hội đến gần hơn với người dân thành phố.

Khoảnh khắc phía sau tấm huy chương

Tại môn võ cổ truyền, võ sĩ Trần Ngọc Hải không giấu được xúc động sau khi giành thêm một huy chương vàng cho đoàn TP.HCM. Những giọt nước mắt của anh hòa cùng tiếng reo hò từ khán đài, khép lại trận đấu với nhiều cảm xúc.

Một hình ảnh khác thu hút sự chú ý của khán giả là khoảnh khắc kình ngư Lương Jérémie Loic Nino bật khóc dưới cơn mưa sau khi hoàn thành các nội dung thi đấu môn bơi tại đại hội. Chứng kiến đàn em xúc động, Trần Duy Khôi tiến đến ôm và an ủi. Cái ôm giữa hai vận động viên trở thành hình ảnh đẹp về tình đồng đội, sự sẻ chia sau hành trình tranh tài.

Khoảnh khắc Trần Duy Khôi tiến tới an ủi đàn em Lương Jérémie. Ảnh: Ban tổ chức.

Với Lương Jérémie Loic Nino, những giọt nước mắt cũng là sự giải tỏa sau một kỳ đại hội thành công. Kình ngư này giành tổng cộng 7 huy chương, gồm 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Đáng chú ý, anh phá kỷ lục quốc gia và kỷ lục đại hội ở nội dung 50 m bướm với thành tích 23,74 giây.

Ở các nội dung tiếp sức, Lương Jérémie Loic Nino cũng góp mặt trong những thành tích vượt kỷ lục đại hội, nổi bật là thông số 3 phút 45 giây 70 ở nội dung 4x100 m hỗn hợp nam. Anh còn giành huy chương bạc tiếp sức 4x100 m tự do nam.

Những hình ảnh ấy cho thấy thành tích thể thao không chỉ được tạo nên từ cuộc cạnh tranh trên sân đấu. Đằng sau mỗi tấm huy chương còn là quá trình tập luyện kéo dài, sự hỗ trợ của ban huấn luyện và tinh thần gắn kết giữa các thành viên trong đoàn.

Người dân hòa mình vào ngày hội thể thao

Sau 20 năm, TP.HCM mới trở lại vai trò đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc. Sự kiện không chỉ là nơi các vận động viên tranh tài mà còn tạo cơ hội để người dân trực tiếp theo dõi, cổ vũ và tìm hiểu nhiều môn thể thao.

Tại CLB bơi Phú Thọ, các cuộc đua dưới nước thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương cũng đón người xem đến theo dõi những trận cầu kịch tính ở nội dung cầu lông, trong khi các nội dung billiards - snooker tại Nhà thi đấu Nguyễn Du mang đến bầu không khí tranh tài riêng với những màn đấu trí và các đường cơ đòi hỏi độ chính xác cao.

Đông đảo khán giả có mặt tại CLB bơi Phú Thọ để cổ vũ cho các vận động viên. Ảnh: Hoài Bảo.

Sự đa dạng về môn thi đấu giúp đại hội tiếp cận nhiều nhóm khán giả. Bên cạnh những bộ môn quen thuộc, người xem còn có dịp tìm hiểu các môn thể thao ít xuất hiện trong đời sống thường ngày. Việc mở cửa tự do tại các địa điểm thi đấu cũng tạo điều kiện để người dân ghé sân sau giờ làm việc, trực tiếp hòa vào không khí của sự kiện.

Để tổ chức đại hội tại nhiều địa điểm, TP.HCM phải chuẩn bị đồng bộ về cơ sở vật chất, nơi lưu trú, phương tiện di chuyển, an ninh, y tế và công tác truyền thông. Sự phối hợp giữa các đơn vị tổ chức góp phần bảo đảm điều kiện thi đấu, sinh hoạt cho vận động viên, ban huấn luyện và phục vụ nhu cầu theo dõi của khán giả.

Trong vai trò chủ nhà, TP.HCM đồng thời đảm nhận nhiệm vụ tổ chức và cử lực lượng tranh tài. Thành phố vừa phải bảo đảm điều kiện đón tiếp các đoàn thể thao trên cả nước, vừa chăm lo công tác huấn luyện, dinh dưỡng và phục hồi thể lực cho vận động viên của mình.

Việc ứng dụng sổ tay điện tử, tăng cường truyền hình trực tiếp và mở cửa miễn phí tại các địa điểm thi đấu giúp công chúng dễ dàng tiếp cận đại hội. Cùng với thành tích của đoàn chủ nhà, sự hiện diện và cổ vũ của người dân góp phần tạo nên dấu ấn cho kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tại TP.HCM