Tiền đạo người Thụy Điển ghi bàn trong 6 chuyến làm khách liên tiếp của Liverpool.

Mức phí 125 triệu bảng từng đặt Isak dưới áp lực rất lớn khi gia nhập Anfield. Tuy nhiên, mùa giải đầu tiên của anh tại Liverpool lại diễn ra không như mong đợi. Chấn thương liên tiếp và khó khăn trong quá trình hòa nhập khiến tiền đạo người Thụy Điển chỉ ghi được 3 bàn tại Premier League.

Liverpool từng đứng trước bài toán khó: làm thế nào để khai thác hết khả năng của một trong những tiền đạo đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh?

Andoni Iraola đang dần tìm ra lời giải.

Kể từ khi nhà cầm quân này tiếp quản Liverpool, Isak ghi 10 bàn trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, 8 bàn trong số đó đến ở những trận sân khách. Anh cũng ghi bàn trong 6 chuyến hành quân liên tiếp, thành tích gợi nhớ Mohamed Salah, cầu thủ gần nhất của Liverpool làm được điều tương tự.

Sự thay đổi không chỉ đến từ phong độ cá nhân. Liverpool đang sử dụng Isak hiệu quả hơn nhờ cách tổ chức tấn công, khai thác khoảng trống và yêu cầu pressing rõ ràng.

Iraola tìm đúng cách sử dụng Isak

Một trong những điểm nổi bật trong cách Liverpool vận hành dưới thời Iraola là khả năng chuyển đổi trạng thái. Isak sở hữu tốc độ, khả năng tăng tốc và những pha chạy chỗ phía sau hàng phòng ngự. Tuy nhiên, những phẩm chất ấy chỉ thực sự phát huy khi đội bóng đưa bóng lên phía trước đủ nhanh và tạo được khoảng trống cho anh.

Khi thi đấu trên sân khách, các đối thủ thường chủ động dâng cao và gây sức ép. Điều này giúp Liverpool có thêm không gian để tổ chức phản công bằng tốc độ của Isak cùng những cầu thủ chạy cánh như Bradley Barcola, Victor Munoz và Rio Ngumoha.

Iraola giải thích: "Thông thường, bạn sẽ tìm thấy nhiều khoảng trống hơn khi thi đấu sân khách, bởi các đội chủ nhà thường chơi chủ động và gây sức ép nhiều hơn. Khi ấy, chúng tôi sẽ có thêm không gian để khai thác".

Alexander Isak ghi 8 trong tổng số 10 bàn thắng dưới thời Andoni Iraola khi thi đấu sân khách.

Isak không phải mẫu tiền đạo chỉ chờ bóng trong vùng cấm. Anh thường xuyên di chuyển phía sau hàng thủ đối phương, kéo giãn đội hình và mở ra khoảng trống cho đồng đội.

Theo thống kê được The Independent dẫn lại, Isak là cầu thủ có nhiều pha chạy chỗ khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương nhất mùa này. Một tình huống như vậy góp phần dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Leny Yoro trong trận gặp Manchester United tuần trước, đồng thời tạo ra quả đá phạt để Dominik Szoboszlai ghi bàn mở tỷ số.

Iraola cũng yêu cầu Isak tham gia tích cực hơn vào hệ thống pressing. Tiền đạo người Thụy Điển không chỉ có nhiệm vụ ghi bàn mà còn phải gây áp lực lên hàng thủ đối phương, hỗ trợ đồng đội giành lại quyền kiểm soát bóng.

"Isak chắc chắn đã tiến bộ rất nhiều, cả khi có bóng lẫn không có bóng. Cậu ấy hiểu cách pressing tốt hơn. Khi hiểu rõ yêu cầu, cậu ấy cũng không cần phải chạy quá nhiều. Khi đội kiểm soát bóng, chúng tôi đang sử dụng cậu ấy hiệu quả hơn. Isak liên kết lối chơi rất tốt", Iraola nhận xét.

Nhờ vậy, Isak không còn đơn thuần là người kết thúc các đợt tấn công. Anh trở thành mắt xích quan trọng trong cách Liverpool tổ chức lối chơi.

Liverpool có thêm nhiều phương án tấn công

Một thay đổi đáng chú ý khác là sự kết nối giữa Isak và những cầu thủ xung quanh, đặc biệt là Florian Wirtz. Tiền vệ người Đức, bản hợp đồng trị giá 116 triệu bảng, đang dần tìm được tiếng nói chung với tiền đạo người Thụy Điển.

Tại Premier League mùa này, Wirtz đã chuyền bóng cho Isak 29 lần. Hai cầu thủ còn có thêm 10 lần phối hợp như vậy trong chiến thắng trước Club Brugge tại Champions League hôm thứ Tư.

Florian Wirtz và Isak đang dần tìm được tiếng nói chung sau giai đoạn đầu gặp khó khăn tại Anfield.

Dù vậy, Wirtz không phải nguồn cung cấp bóng duy nhất cho Isak. Cody Gakpo đã có 4 đường kiến tạo cho tiền đạo này, Bradley Barcola đóng góp 2 lần. Thậm chí, thủ môn Alisson cũng có một pha kiến tạo cho Isak trong trận gặp Club Brugge.

Những con số ấy cho thấy Liverpool đang có nhiều phương án đưa bóng đến vị trí của Isak. Tiền đạo người Thụy Điển không còn phụ thuộc vào một đồng đội hay một cách triển khai tấn công cố định.

Iraola cũng không muốn đặt toàn bộ trách nhiệm ghi bàn lên vai Isak. Ông nhấn mạnh hiệu quả tập thể quan trọng hơn thành tích của từng cá nhân.

"Tôi hiểu các tiền đạo thường rất tập trung vào việc ghi bàn. Nhưng với tôi, đó không phải điều quan trọng nhất. Tôi sẽ đánh giá Isak không chỉ dựa trên số bàn thắng. Tôi muốn tập trung vào những khía cạnh cậu ấy cần cải thiện và đóng góp cho tập thể", HLV Liverpool chia sẻ.

Quan điểm này cũng lý giải cách Iraola xây dựng hàng công. Wirtz đang cải thiện khả năng ghi bàn, các cầu thủ chạy cánh đóng góp vào những pha phản công, còn Isak vừa ghi bàn vừa tham gia pressing.

Với 10 bàn thắng ngay trong tháng 11, Isak có cơ hội vượt qua thành tích tốt nhất sự nghiệp là 27 bàn trong một mùa giải. Anh cũng chạm cột mốc 10 bàn sớm hơn đáng kể so với hai mùa trước tại Newcastle, khi phải đợi đến cuối tháng 12 mới đạt được thành tích này.

Liverpool từng bỏ ra 125 triệu bảng để sở hữu một tiền đạo được kỳ vọng tạo ra khác biệt. Nhưng phải đến khi Iraola điều chỉnh cách vận hành đội bóng, những phẩm chất tốt nhất của Isak mới được phát huy rõ rệt.

Vấn đề không nằm ở năng lực của tiền đạo người Thụy Điển. Liverpool cần một hệ thống phù hợp để anh có thể tận dụng tốc độ, khả năng di chuyển và kỹ thuật cá nhân. Iraola đang giải quyết bài toán ấy bằng cách tổ chức pressing, chuyển đổi trạng thái nhanh và tạo ra nhiều phương án phối hợp trên hàng công.

Nếu duy trì phong độ hiện tại, Isak không chỉ có cơ hội trở thành chân sút số một Liverpool mà còn có thể chứng minh khoản đầu tư 125 triệu bảng của đội bóng cuối cùng đã đi đúng hướng.