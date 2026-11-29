Với 10 HCV, 7 HCB và 8 HCĐ, đoàn TP.HCM xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn. Đây là kết quả cho thấy hiệu quả trong công tác đầu tư, đào tạo và xây dựng lực lượng của võ cổ truyền thành phố, đồng thời khẳng định vị thế của một trong những trung tâm võ thuật mạnh của cả nước.

Đại hội năm nay đã diễn ra nhiều cuộc tranh tài hấp dẫn

Xếp thứ nhì toàn đoàn là Gia Lai với 5 HCV, 6 HCB và 7 HCĐ. Đoàn Công an nhân dân đứng thứ ba với 4 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ. Ninh Bình cũng giành 4 HCV, xếp vị trí thứ tư với 1 HCB và 1 HCĐ.

Kết quả này phản ánh sự cạnh tranh ngày càng rõ nét giữa các địa phương, ngành, qua đó cho thấy sức sống và sự phát triển của phong trào võ cổ truyền trên phạm vi cả nước.

Đại hội năm nay quy tụ dàn VĐV của 24 tỉnh, thành phố, ngành, tranh tài ở nhiều nội dung. Riêng đối kháng có 27 hạng cân, gồm 8 hạng cân Hình thức 1 và 19 hạng cân Hình thức 2. Tổng cộng, môn Võ cổ truyền trao 37 HCV, 37 HCB và 73 HCĐ.

Những phần thi tại Đại hội không chỉ là tranh huy chương mà còn chứa đựng các giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần dân tộc

Điều đáng ghi nhận không chỉ nằm ở số lượng huy chương mà còn ở chất lượng chuyên môn và tinh thần thi đấu của các VĐV. Võ cổ truyền đòi hỏi sự kết hợp giữa sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật, khả năng kiểm soát và bản lĩnh.

Mỗi võ sĩ khi bước lên sàn đấu không chỉ thể hiện năng lực cá nhân mà còn mang theo niềm tự hào về truyền thống võ thuật của địa phương mình.

Với việc thể thao thành tích cao ngày càng đòi hỏi sự chuyên nghiệp, những sân chơi quy mô như Đại hội Thể thao toàn quốc có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá chất lượng huấn luyện, phát hiện nhân tố triển vọng và tạo điều kiện để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm.

Chủ nhà TP.HCM và các đoàn tham dự đã để lại dấu ấn tại Đại hội

Đặc biệt, võ cổ truyền không đơn thuần là một môn thể thao tranh tài huy chương mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần dân tộc.

Việc duy trì, phát triển môn võ này trong hệ thống thi đấu quốc gia chính là cách gìn giữ bản sắc, đồng thời đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Thành tích nhất toàn đoàn của TP.HCM cùng sự góp mặt tích cực của các địa phương là tín hiệu đáng khích lệ. Từ dấu ấn tại Đại hội, võ cổ truyền Việt Nam có thêm động lực để phát triển phong trào, nâng cao chất lượng đào tạo và tiếp tục lan tỏa tinh thần thượng võ trong đời sống thể thao.